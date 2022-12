Harga Minyak Naik karena Perbaikan Pipa dan Ancaman Rusia

New York, Beritasatu.com- Harga minyak naik sekitar US$ 2 per barel pada perdagangan Senin (12/12/2022) terdorong kekhawatiran pasokan, karena pipa utama yang menyakur ke Amerika Serikat (AS) ditutup. Rusia juga mengancam pengurangan produksi bahkan ketika Tiongkok melonggarkan pembatasan Covid-19 yang mendorong permintaan bahan bakar.

Harga minyak mentah Brent berjangka US$ 77,99 per barel, naik US$ 1,89 (2,5%). Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS US$ 73,17 per barel, naik US$ 2,15 (3%).

BACA JUGA

Harga Minyak Terkapar karena Kekhawatiran Bunga Fed

Pekan lalu, Brent dan WTI jatuh ke level terendah sejak Desember 2021 karena investor khawatir kemungkinan resesi global dapat mengganggu permintaan minyak.

Potensi pemadaman yang berkepanjangan dari TC Energy Corp's, pipa minyak mentah Keystone, membantu membalikkan harga.

"Perbaikan Keystone Pipeline tampaknya memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan (dan) meningkatkan kemungkinan penarikan stok lebih lanjut di Cushing," kata Jim Ritterbusch dari Ritterbusch and Associates.

Para trader khawatir tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan dan memulai kembali pipa minyak Keystone setelah lebih 14.000 barel minyak bocor minggu lalu, tumpahan minyak mentah AS terbesar dalam hampir 1 dekade

TC Energy menutup pipa setelah tumpahan ditemukan Rabu malam lalu di Kansas. Perusahaan mengatakan kepada pejabat di Washington County, Kansas, bahwa mereka belum tahu penyebab atau jadwal untuk memulai kembali. Pejabat menggali sekitar 622.000 barel per hari jalur Keystone, jalur penting untuk minyak mentah berat Kanada yang dikirim ke penyulingan AS dan ke Pantai Teluk untuk diekspor.

Pemadaman diperkirakan akan menyusutkan pasokan di pusat penyimpanan Cushing, Oklahoma, dan titik pengiriman untuk patokan minyak mentah berjangka AS.

Tujuh analis yang disurvei Reuters memperkirakan, secara rata-rata, persediaan minyak mentah secara keseluruhan turun sekitar 3,9 juta barel dalam seminggu hingga 9 Desember, sebuah jajak pendapat Reuters menunjukkan.

Baca selanjutnya

Riset Bank of America Global mengatakan Brent dapat pulih melewati US$ ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily