Mengenal Bernard Arnault Orang Terkaya Dunia yang Geser Musk

New York, Beritasatu.com– Bernard Arnault mengawasi kerajaan LVMH milik keluarga dari sekitar 70 merek fesyen dan kosmetik, termasuk Louis Vuitton dan Sephora. Kekayaan Arnault mencapai US$ 186,2 miliar, menurut Forbes sehingga menjadi orang terkaya dunia.

Pada Januari 2021, LVMH mengakuisisi toko perhiasan Amerika Tiffany & Co. seharga US$ 15,8 miliar. Aksi ini diyakini sebagai akuisisi merek mewah terbesar yang pernah ada. LVMH membelanjakan US$ 3,2 miliar pada 2019 untuk grup perhotelan mewah Belmond, yang memiliki atau mengelola 46 hotel, kereta api, dan kapal pesiar sungai.

Ayahnya menghasilkan sedikit uang dalam sektor konstruksi. Arnault memulai dengan mengumpulkan US$ 15 juta dari bisnis itu untuk membeli Christian Dior pada 1985.

Menurut laporan Forbes, empat anak yakni Frédéric, Delphine, Antoine, dan Alexandre dari lima anak Arnault bekerja di pelosok kerajaan LVMH.

Setiap Sabtu, Arnault mengunjungi sebanyak 25 toko termasuk miliknya dan milik para pesaingnya.

Arnault lahir dari keluarga industri di Roubaix, Prancis. Ia memulai karir profesionalnya sebagai seorang insinyur. Ayahnya, Jean Leon Arnault, lulusan École Centrale Paris, adalah seorang produsen dan pemilik perusahaan teknik sipil, Ferret-Savinel.

Setelah lulus, Arnault bergabung dengan perusahaan ayahnya. Pada 1976, Arnault meyakinkan ayahnya untuk mengubah fokus perusahaan menjadi real estat. Tahun 1984, ia mulai merambah bisnis barang mewah dan berhasil menghidupkan kembali Christian Dior sebagai landasan organisasi baru.

Pada 1984, Arnault mengakuisisi Financière Agache, sebuah perusahaan barang mewah. Ia pun mengambil alih perusahaan tekstil yang nyaris bangkrut bernama Boussac Saint-Frères. Itulah awal mula Arnault menguasai Christian Dior milik Boussac. Baru setelah itu ia menciptakan grup LVMH, yang dihasilkan dari merger antara dua perusahaan.

Beberapa tahun kemudian, Bernard mengakuisisi beberapa perusahaan lain selama periode tahun 90-an, termasuk perusahaan parfum Guerlain (1994), Loewe (1996), Marc Jacobs (1997), Sephora (1997), dan Thomas Pink (1999).

Arnault menikah dengan Anne Dewavrin pada tahun 1973 dan mereka memiliki dua orang anak sebelum bercerai pada tahun 1990.

Arnault kemudian menikah lagi dengan Helene Mercier, seorang pianis konser Kanada, pada tahun 1991. Miliarder Prancis ini dan istrinya tinggal di Left Bank Paris di wilayah selatan Sungai Seine, Perancis. Arnault rupanya merayu istrinya, Helene Mercier, seorang pianis konser, dengan memainkan Chopin dan komposer klasik lainnya di piano.

Sumber: Investor Daily