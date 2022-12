Indef Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV Melambat

Jakarta, Beritasatu.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 akan berada di kisaran 5,03% sampai 5,05%. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi kuartal IV yang diperkirakan tidak akan setinggi dari kuartal sebelumnya.

Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto menjelaskan, sebelumnya pada kuartal I 2022 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01%, meningkat jadi 5,44% di kuartal II 2022. Pada kuartal III 2022 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,72%.

"Kalau di kuartal IV hanya tumbuh 5% maka ekonomi kita akan tumbuh di bawah 5,1%, mungkin cuman 5,03% sampai 5,05%,” ucap Eko Listiyanto dalam acara diskusi di ITS Tower, Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Eko menjelaskan,dengan gejolak perekonomian global yang terjadi Indonesia masih bisa terlepas dari potensi resesi selama tidak terjadi pembatasan kegiatan masyarakat seperti tahun 2020 lalu.

Namun, gejolak yang terjadi di perekonomian dunia akan mempengaruhi laju perekonomian domestik. “Kita enggak akan resesi selama tidak ada lockdown lagi, tetapi penurunan ekonomi ini nyata,” kata Eko.

Menurut Eko, dengan potensi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% sebenarnya bukan hal yang buruk untuk Indonesia. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 bisa mencapai 5,2%. Tetapi untuk menjadi negara maju maka Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi 5,7% hingga tahun 2036. Apalagi Indonesia memiliki target untuk mencapai visi Indonesia Emas yaitu keluar dari jebakan perangkap kelas menengah di tahun 2045.

“Pertumbuhan ekonomi 5,2% sebenarnya bukan prestasi juga. Karena kalau pertumbuhan ekonomi 5,2% keterusan sampai 2036 kita jadi middle income trap tetap enggak bisa sampai, walaupun lebih baik dari negara lain. Ini urusannya bukan dengan negara lain tetapi urusannya bisa menjadi negara maju,” kata Eko.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan ...

