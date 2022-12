Devisa Hasil Ekspor Minim, Penyebab Nilai Tukar Rupiah Jeblok

Jakarta, Beritasatu.com - Neraca perdagangan Indonesia sudah mengalami surplus selama 30 bulan berturut-turut namun hal ini belum berdampak sepenuhnya positif terhadap kondisi cadangan devisa. Kondisi tersebut dinilai terjadi karena belum sepenuhnya Devisa Hasil Ekspor (DHE) masuk ke Indonesia.

Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) menunjukan nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp 15.661 per dollar AS pada Selasa(13/12). Angka ini melemah dari posisi Senin (12/12) yang sebesar Rp 15.641 per dollar AS.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan tingginya rentetan surplus neraca perdagangan seharusnya terlihat dari kondisi nilai tukar rupiah. Namun nilai tukar rupiah cenderung melemah yang disebabkan karena posisi cadangan devisa yang tidak setinggi ekspektasi.

"Cadangan devisa kita naiknya enggak signifikan malah cenderung turun. memang di satu sisi dipake juga buat operasi moneter. tapi dari situ kelihatan, berarti dugaannya banyak devisa yang tidak masuk ke sistem perbankan nasional dari hasil ekspor,” ucap Eko dalam diskusi di ITS Tower Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Catatan Bank Indonesia (BI) posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2022 sebesar US$ 134 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Oktober 2022 sebesar US$ 130,2 miliar.

Kondisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2022 sedikit menurun dibandingkan dengan posisi pada akhir September 2022 sebesar US$ 130,8 miliar.

Mengutip data Badan Pusat Statistik secara kumulatif neraca perdagangan mengalami surplus US$ 45,52 miliar. Nilai ekspor mencapai US$ 244,14 miliar pada selama Januari sampai Oktober 2022. Angka ini meningkat 30,97% dari posisi Januari sampai Oktober 2021 yang sebesar US$ 186,41 miliar.

Nilai impor mencapai US$ 198,62 miliar pada selama Januari sampai Oktober 2022. Angka ini meningkat 27,72% dari posisi Januari sampai Oktober 2021 yang sebesar US$ 155,51 miliar.

“Kalau uangnya masuk ke sistem kita, harusnya ketahuan dari cadev kita meningkat. Sebab ekspor gede-gedean an terus. Berarti ada sebagian yang dijual tapi dibayarnya entah di bank mana. Seharusnya pemerintah aware terhadap hal ini,” kata Eko.

Dia menyoroti pentingnya data DHE terkait eksportir Indonesia. Dalam hal ini bukan hanya aliran transaksi dana yang masuk tetapi berapa lama dana tersebut bertahan di perbankan domestik.

“Neraca perdagangan kita mampu men-support, tetapi tidak bisa meng-cover secara keseluruhan potensi penurunan nilai tukar rupiah tadi. karena serangannya memang kuat sekali. Sejauh yang saya tahu juga tidak ada negara yang mampu melawan dolar juga sekarang ini, mata uang manapun kalah,” tandas Eko.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong pihak perbankan agar ...

