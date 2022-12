Inflasi AS Melunak, Harga Minyak Mentah Naik hingga 3%

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia terkerek hingga 3% dan menetap di atas US$ 80 per barel pada penutupan Selasa (13/12/2022). Angka itu mencatat kenaikan harian terbesarnya dalam lebih dari sebulan, terdorong investor yang kembali membeli aset berisiko setelah data Amerika Serikat (AS) menunjukkan inflasi yang melunak.

Pasar juga didukung oleh kekhawatiran tentang gangguan pasokan, termasuk penutupan yang sedang berlangsung dari pipa minyak mentah Keystone Kanada ke AS setelah kebocoran besar minggu lalu.

Minyak mentah berjangka Brent menetap di US$ 80,68 per barel, naik US$ 2,69 (3,5%). Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS menetap di US$ 75,39 per barel, naik US$ 2,22 (3%). Kedua kontrak mencatat kenaikan harian terbesar sejak 4 November

Indeks dolar jatuh pada Selasa (13/12/2022) setelah data menunjukkan bahwa inflasi harga konsumen AS yang mendasari naik kurang dari yang diharapkan bulan lalu, memperkuat harapan bahwa Federal Reserve akan memperlambat laju kenaikan suku bunga pada Rabu (14/12/2022).

Dolar AS yang lebih lemah membuat minyak lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya, yang dapat meningkatkan permintaan.

"Tidak ada yang benar-benar melihat angka itu datang di bawah ekspektasi - kemungkinan peristiwa positif permintaan yang menempatkan tawaran di pasar," kata analis Mizuho Robert Yawger.

Fokus sekarang akan beralih ke bagaimana Federal Reserve AS menanggapi laporan

Sumber: Reuters