IHSG Dibuka Menguat, Investor Tunggu Rapat the Fed

Jakarta, Beritasatu.com – Ditutup menguat sebesar 75 poin (1,13%) ke level 6.810 kemarin, IHSG dibuka menguat 26,63 poin (0,39%) ke 6.836,95 pada perdagangan Rabu (14/12/2022). IHSG bergerak mengikuti pergerakan bursa regional yang menghijau karena merespon data inflasi AS yang dibawah prediksi. IHSG hari ini bergerak bervariasi pada rentang 6.834 - 6.853.

Tercatat sebanyak 1,27 miliar saham telah diperdagangkan di menit-menit awal, dengan nilai perdagangan sebesar Rp 491,65 miliar dan frekuensi perdagangan baru mencapai 31.716 kali transaksi. Sebanyak 185 saham diperdagangkan mencatatkan kenaikan, 91 saham terkoreksi, dan 213 saham stagnan.

Secara bulanan, headline inflation AS di bulan November hanya 0,1% MoM (Vs Oktober 0,4% MoM) atau mencatat tingkat inflasi tahunan sebesar 7,1% YoY (Vs Oktober 7,7% YoY). Penurunan inflasi meningkatkan ekspektasi kenaikan FFR Desember hanya +50 Bps (Vs +75 Bps) ke level Batas Atas 4,50%, serta menekan imbal hasil UST2Y dan UST10Y hingga ke level 4,22% dan 3,5%, masing-masing.

BACA JUGA

Saham Teknologi Meroket 4,43%, IHSG Kokoh di Zona Aman

Minyak mentah naik 3%, baik Brent maupun WTI, seiring dengan harapan resesi AS tidak semakin dalam atau terjadi dalam jangka panjang. Investor kembali ke mode risk-on, menyebabkan Wall Street meningkat karena headline inflasi AS kembali melambat. Dari sisi domestik, apresiasi sektor teknologi hingga 4% mendorong IHSG ditutup melampaui level psikologis 6.800. Di tengah fokus investor menunggu keputusan The Fed menanggapi inflasi AS, Riset NHKSI memproyeksikan IHSG hari ini berpeluang bergerak bullish.

Baca selanjutnya

Saham Wall Street melonjak pada perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB) karena ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com