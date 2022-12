Kenaikan Suku Bunga The Fed Bikin Negara Berkembang Khawatir

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, bila bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve System (The Fed) menaikan suku bunga acuan, maka akan berdampak pada penguatan mata uang dolar AS. Namun pada saat yang sama, akan terjadi pelemahan mata uang di negara berkembang termasuk Indonesia.

Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Rahadian Zulfadin mengatakan jika terjadi kenaikan suku bunga The Fed maka tingkat imbal hasil instrumen yang memakai dolar AS juga akan meningkat. Sehingga investor akan memilih instrumen dengan suku bunga yang lebih tinggi.

"Kalau tingkat suku bunga The Fed naik, dolar pulang ke negaranya dan kita lihat dampaknya. Semua mata uang di seluruh dunia melemah terhadap dolar AS. Indikasi ini menunjukan bahwa memang kenaikan suku bunga The Fed membuat dolar pulang kampung," ucap Rahadian dalam acara Indef School of Political Economy di ITS Tower Jakarta, Rabu (14/12/2022).

Pada Desember ini,Federal Federal Open Market Committee berlangsung pada tanggal 13 sampai 14 Desember 2022. Sebelumnya pada Rabu (2/11/2022) The Fed menaikkan suku bunga acuannya sebesar 75 basis poin menjadi 3,75%-4%.

Rahadian mengungkapkan, bila Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan, maka Bank Indonesia juga akan menaikan suku bunga acuan agar selisih supaya instrumen investasi rupiah masih tetap menarik. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia akan meningkatkan suku bunga di perbankan hingga imbal hasil dari Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia.

“Bila suku bunga naik akan membuat biaya investasi naik (cost of fund) artinya orang akan lebih memilih untuk menyimpan uang di bank daripada untuk aktivitas ekonomi seperti konsumsi dan produksi,” kata Rahadian.

Kenaikan suku bunga The Fed dilakukan untuk mengantisipasi inflasi yang terjadi di AS. Rahadian mengatakan kondisi harga pangan dan energi menjadi faktor yang membuat inflasi banyak negara meningkat.

“Instrumen yang memang secara tradisional sering dipakai untuk mengendalikan inflasi adalah tingkat suku bunga,” tandas Rahadian

Menurutnya, kenaikan inflasi yang sangat cepat direspons kenaikan suku bunga yang juga dipercepat. Dia menuturkan ada indikasi keterlambatan respons kebijakan moneter di banyak negara. Sehingga saat ini terjadi percepatan kenaikan suku bunga di banyak negara dan membuat likuiditas mengetat.

“Kalau inflasi tinggi dan direspons kebijakan suku bunga cepat, pasti ada penurunan pelemahan pertumbuhan ekonomi, Jadi ini ada potensi dua hal terjadi dalam waktu bersamaan, tekanan inflasi tinggi yang dibarengi pelemahan pertumbuhan ekonomi,” kata Rahadian.

Sumber: Investor Daily