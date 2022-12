Harga Minyak Mentah Dunia Naik Didorong Naiknya Permintaan

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah naik lebih dari US$ 2 di akhir perdagangan Rabu (14/12/2022). Setelah OPEC dan Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan rebound permintaan selama tahun depan dan perkiraan kenaikan suku bunga AS akan makin mereda seiring dengan melambatnya inflasi.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman pada bulan Februari terangkat US$ 2,02 (2,4%) menjadi menetap di US$ 82,7 per barel. Sementara itu, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Januari menguat US$ 1,94 menjadi US$ 77,28 per barel.

Kedua kontrak tersebut naik karena lonjakan kontrak berjangka minyak diesel jelang cuaca dingin akhir tahun.

Kontrak Brent telah kembali ke struktur pasar backwardated, ​​​​barel pemuatan bulan depan diperdagangkan lebih tinggi daripada pengiriman selanjutnya, yang menunjukkan kekhawatiran tentang kelebihan pasokan mereda.

Struktur telah masuk ke dalam contango, di mana harga kontrak berjangka lebih tinggi daripada aset dasar (harga spot).

Harga minyak telah didukung oleh kebocoran dan pemadaman pipa minyak utama Keystone milik TC Energy yang mengirimkan 620 ribu barel per hari minyak mentah Kanada ke Amerika Serikat.

Para pejabat mengatakan bahwa pembersihan akan memakan waktu setidaknya beberapa minggu.

Sumber: ANTARA