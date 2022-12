Fed Naikkan FFR, IHSG Dibuka Anjlok 0,7% Seiring Bursa Asia

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka langsung anjlok hingga 0,74% ke 6.751,4 pada awal perdagangan hari ini, Kamis (15/12/2022).

Indeks LQ45 turun 0,93%, ISSI turun 0,6%, JII turun 0,7%, dan Investor33 turun 0,82%. Sektor teknologi rontok hingga 1% di pembukaan perdagangan, disusul keuangan minus 0,67%, kesehatan turun 0,61%, dan energi turun 0,6%.

Keputusan the Federal Reserve memproyeksikan suku bunga acuan atau FFR tahun depan akan berakhir di level 5,1%, lebih tinggi 50 Bps dari proyeksi sebelumnya pada September lalu yang menyebutkan FFR tahun 2023 akan berakhir di level 4,6%. The Fed menegaskan komitmen untuk menekan inflasi hingga 2% YoY setelah data inflasi IHK dan PPI November mereda. Di sisi lain, sentimen positif FFR Desember yang hanya +50 Bps (vs +75 Bps) menguntungkan pasar. Pasar memanfaatkan momentum ini untuk melakukan beberapa aksi ambil untung. Selanjutnya, bursa Wall Street tercatat melemah, dengan Dow turun 100 poin.

Kenaikan harga CPO November sebesar 10% MoM mendukung ekspor di Neraca Perdagangan Indonesia. Berdasarkan survei Bloomberg, Neraca Perdagangan Indonesia November diperkirakan surplus +USD4,3 miliar (vs Okt +USD5,6 miliar). Volume ekspor CPO juga membaik sejalan dengan meningkatnya aktivitas manufaktur di beberapa mitra dagang utama Indonesia, seperti Tiongkok, India, dan beberapa negara di kawasan Eropa. Selain itu, ekspor Indonesia pada November diproyeksikan tumbuh 9,46% YoY, lebih lambat dibandingkan Oktober yang mencapai 12,30% YoY. Di tengah penantian rilis Neraca Perdagangan Indonesia hari ini, Riset NHKSI memperkirakan IHSG cenderung bergerak konsolidasi.

Pasar Asia Pasifik diperdagangkan lebih rendah setelah Federal Reserve (Fed) menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin (bps) ke level tertinggi dalam 15 tahun.

S&P/ ASX 200 turun 0,19%. Nikkei 225 di Jepang diperdagangkan sedikit lebih rendah, karena investor mencerna data perdagangan dari Jepang dan Korea Selatan. Kospi Korea Selatan juga turun 0,44%.

Ekspor Jepang untuk bulan ini naik 20%, mengalahkan ekspektasi 19,8% dalam survei Reuters. Impor naik 30,3%, juga lebih tinggi dari ekspektasi 27% dalam jajak pendapat Reuters.

Hal ini menghasilkan defisit perdagangan yang lebih besar dari perkiraan sebesar 2,02 triliun yen (US$ 14,91 miliar) setelah membukukan 2,16 triliun yen (US$ 15,96 miliar) pada bulan sebelumnya.

