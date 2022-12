Sempat Hentikan Penarikan Stablecoin, Binance Klaim Situasi Kini Stabil

Jakarta, Beritasatu.com - CEO Binance Changpeng Zhao pada hari Rabu (14/12/2022) mengatakan bahwa situasi telah "stabil" setelah perusahaan pertukaran kripto terbesar dunia itu sempat menghentikan penarikan stablecoin.

Zhao mengatakan bahwa terjadi penarikan sekitar $1,14 miliar pada hari Selasa lalu. Zhao mengatakan bahwa ini bukan penarikan tertinggi yang pernah diproses, "bahkan bukan (lima) teratas," kata dia. Zhao mengatakan deposito telah kembali ke Binance.

