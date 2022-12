Kinerja Ekspor November Menciut Jadi US$ 24,12 Miliar

Jakarta, Beritasatu.com- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia pada November 2022 sebesar US$ 24,12 miliar atau turun 2,46% secara month to month (MtM) dibandingkan Oktober 2022 tercatat US$ 24,73 miliar.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah menyampaikan secara bulanan, ekspor mineral dan gas (migas) dan nonmigas sama-sama mengalami penurunan. Perinciannya ekspor migas turun 11,85% atau secara nilai turun dari US$ 1,29 miliar menjadi US$ 1,14 miliar. Sementara ekspor nonmigas turun 1,94% atau turun dari US$ 23,44 miliar menjadi US$ 22,99 miliar.

“Pada 2021 dan 2022 pertumbuhan ekspor bulan November memiliki pola yang sama bila dibandingkan dengan Oktober, yaitu mengalami penurunan secara bulanan,” tutur Habibullah dalam konferensi pers, Kamis (15/12/2022).

Adapun beberapa komponen komoditas yang menyebabkan ekspor nonmigas menurun di antaranya lemak dan minyak hewan atau HS 15 yang turun 16,62%, bahan bakar mineral HS 27 turun 4,30%, kendaraan dan bagiannya HS 87 turun 13,08%.

Penurunan ekspor nonmigas ini merupakan kelanjutan penurunan yang terjadi pada bulan sebelumnya. Pada Oktober 2022 ekspor nonmigas turun 0,14% dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya. Adapun penurunan ekspor nonmigas ini terjadi dari sisi nilai maupun volume.

Sementara penurunan ekspor migas disebabkan oleh penurunan hasil minyak yang mengalami penurunan 24,42%, sedangkan kalau dari sisi volumenya turun 22,84%. "Kemudian minyak mentah turun sebesar 32,65%, sedangkan kalau dari sisi volumenya turun 31,91%, demikian juga untuk gas turun sebesar 3,75% dan volumenya naik 0,24%,” jelasnya.

Sementara kinerja ekspor jika dilihat secara tahunan atau year on year (YoY) mengalami peningkatan dibandingkan periode sama tahun lalu. Sehingga secara tahunan nilai ekspor meningkat dari US$ 22,85 miliar menjadi US$ 24,12 miliar, atau naik 5,58% YoY.

"Komposisi untuk perkembangan ekspor YoY untuk migas jadi nilainya turun dari US$ 1,34 miliar menjadi US$ 1,14 miliar atau turun 15,23%. Sedangkan ekspor non migas (YoY) pada November mengalami kenaikan 6,88% yakni dari US$ 21,51 miliar menjadi US$ 22,99 miliar," ucapnya.

Dengan demikian, pertumbuhan ekspor secara tahunan, mengalami perlambatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun jika dilihat lebih lanjut, pertumbuhan ekspor sudah mengalami perlambatan sejak Juli 2022. "Pertumbuhan nilai ekspor 5,58% di bulan ini merupakan pertumbuhan YoY terendah sejak November 2020,"ucapnya.

Sumber: Investor Daily