Bahan Baku Penolong dan Barang Konsumsi Pemicu Impor Tergerus

Jakarta, Beritasatu.com- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor pada November 2022 sebesar US$ 18,96 miliar atau turun 0,91% dari Oktober 2022 yang sebesar US$ 19,14 miliar.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah menyampaikan, impor migas turun 16,64% atau secara nilai turun dari US$ 3,36 miliar menjadi US$ 2,80 miliar. Sedangkan impor non migas meningkat 2,45%, atau secara nilai dari US$ 15,77 miliar menjadi US$ 16,16 miliar. “Jika ditotalkan antara impor migas dan non migas turun dari US$ 19,14 miliar menjadi US$ 18,96 miliar,” tutur Habibullah dalam konferensi pers, Kamis (15/12/2022).

Dia mengatakan, jika melihat pola yang ada pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan impor bulan November memiliki pola yang sama yaitu tren meningkat secara bulanan. Sedangkan secara tahunan mengalami kontraksi.

Dia merinci, penurunan impor nonmigas disebabkan turunnya beberapa komoditas, yakni mesin dan peralatan mekanis dan bagiannya atau HS 84 meningkat 8,50%, besi dan baja HS 72 naik 11,67%, gula dan kembang gula HS 17 naik 66,15%.

Lebih lanjut, turunnya impor migas didorong oleh hasil minyak yang turun 19,57%, dan komoditas minyak mentah turun 18,94%. Adapun kinerja impor jika dilihat secara tahunan turun jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Sehingga secara tahunan nilai impor turun dari US$ 19,33 miliar menjadi US$ 18,96 miliar.

Sementara itu, secara tahunan atau YoY, nilai impor mengalami penurunan 1,89% menjadi US$ 18,96 miliar dari semula US$ 19,33 miliar.

Rinciannya untuk impor migas secara YoY mengalami penurunan 7,30% atau turun dari US$ 3,03 miliar menjadi US$ 2,80 miliar. Kemudian untuk impor non migas juga mengalami penurunan dari US$ 16,30 miliar menjadi US$ 16,16 miliar. "Pertumbuhan impor November YoY mengalami kontraksi jadi penurunan impor yang pertama di tahun 2022," tuturnya.

Habibullah menyebut berdasarkan penggunaannya dari total impor US$ 18,96 miliar (YoY), untuk nilai impor barang konsumsi sebesar US$ 1,68 miliar, kemudian barang modal US$ 3,22 miliar an bahan baku penolong US$ 14,07 miliar

"Impor bahan baku penolng meyumbang 74,14% dari total impor November 2022. Secara mtm nilai impor barang konsumsi mengalami penurunan 4,21% sebesar U$$ 73,7 juta karena daging sapi tanpa tulang atau dalam bentuk beku, vaksin dan bahan bakar diesel," ucapnya.

Sementara bahan baku penolong secara bulanan juga mengalami penurunan US$ 239,5 juta atau turun 1,67%, karena beberapa komoditas yakni bahan bakar diesel, minyak mentah dan butir gandum. Kemudian untuk barang modal secara bulanan mengalami kenaikan 4,55% dengan kenaikan volume 4,61% disebabkan komoditas laptop dan alat berat. "Impor barang konsumsi dan bahan baku penolong alami penurunan pada November 2022 secara month to month maupun year on year. Sementara itu, impor barang modal meningkat mtm maupun yoy," ucapnya.

Sumber: Investor Daily