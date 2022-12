RMKE dan Bukit Asam Siap Garap 2,5 Juta Ton Batu Bara 2023

Penandatangan nota kesepahaman atau MoU sinergi bisnis antara PT RMK Energy Tbk (RMKE) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di the Residence On Five, Lantai 5, Grand Hyatt Jakarta, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (16/12/2022). (Foto: Beritasatu.com)