Kemenparekraf Fasilitasi Akses Pembiayaan Pasar Modal bagi UMKM Parekraf

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno menyampaikan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) saat ini menjadi sektor penting dan berhasil menjadi pilar yang menyokong perekonomian bangsa. Untuk itu, Kemenparekraf berupaya meningkatkan usaha pelaku UMKM dengan memberikan fasilitasi akses pembiayaan pasar modal melalui dua program utama, yaitu Bincang Pasar Modal dan Kreat IPO.

Bincang Pasar Modal merupakan program kerja sama antara Kemenparekraf dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bertujuan untuk mengenalkan dan menyosialisasikan pasar modal. Sementara nantinya dapat mendorong pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) untuk mengakses sumber pembiayaan melalui initial public offering (IPO).

Sementara Kreat IPO berupa kegiatan workshop dalam mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk go public.

“Melalui Bincang Pasar Modal dan Kreat IPO, harapannya program ini dapat menumbuhkan dan mengembangkan pelaku usaha parekraf dalam memilih akses pembiayaan pasar modal,” kata Sandiaga Uno dalam sambutannya di acara pembukaan Daya Fest 2022 yang digelar Bank BTPN secara darung, Jumat (16/12/2022).

Sandiaga juga mengapriasasi langkah Bank BTPN dalam menyelenggarakan festival pemberdayaan Daya Fest 2022. Melalui empat pilar utama pemberdayaan Bank BTPN yaitu competence development, personal financial health, capacity to grow for business, dan sustainable living, harapannya akan tercipta lapangan kerja dan peluang usaha, demi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu terkait Daya Fest 2022, Direktur Utama Bank BTPN Henoch Munandar menyampaikan, pemberdayaan sejak dulu telah menjadi unique value proposition yang dimiliki oleh Bank BTPN selain aspek teknologi digital.

Pemberdayaan sendiri diterjemahkan sebagai upaya membangun kemampuan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, serta berupaya mengembangkan potensi tersebut menjadi suatu tindakan nyata yang dapat mengubah kehidupan diri sendiri, orang sekitar maupun masyarakat secara keseluruhan.

“Di Bank BTPN, kami memaknainya dengan berkomitmen penuh terus melakukan pemberdayaan melalui program Daya hingga saat ini. Hal ini sejalan dengan filosofi Bank BTPN dalam menjalankann bisnisnya dan visi bank kami, yaitu dapat memberi makna lebih dalam kehidupan masyarakat. Daya Fest menjadi salah satu perwujudan kami atas visi tersebut,” kata Henoch Munandar.

