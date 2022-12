Gandeng PTBA, RMKE Tingkatkan Penjualan Batu Bara 2,5 Lipat

Jakarta, Beritasatu.com - PT RMK Energy Tbk (RMKE) melalui anak usahanya PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK) telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan PT Bukit Asam (PTBA) untuk melakukan kolaborasi penjualan batu bara. Kolaborasi ini bakal meningkatkan penjualan batu baru hingga 2,5 lipat pada tahun 2026 mendatang.

"Kolaborasi dan sinergi bersama PTBA dan PT KAI yang saat ini telah berjalan dengan baik, mengakomodasi RMKE untuk dapat meningkatkan volume jasa logistik hingga 70 persen dan penjualan batu bara hingga 2,5 kali lipat pada tahun 2026 jika dibandingkan dengan target tahun ini," ujar Direktur Operasional Perseroan, William Saputra usai melakukan penandatanganan MoU di Meeting Room 1&2, The Residence On Five, Lantai 5, Grand Hyatt Jakarta, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (16/12/2022).

Diketahui, target penjualan batu bara PT RMKE tahun 2022 adalah sebesar 2,26 juta ton dengan target untuk volume angkutan batu bara sebesar 7,82 juta ton. Target ini jauh lebih besar dibandingkan Tahun 2021, yakni 1,63 juta untuk penjualan batu bara dan 5,96 juta ton untuk volume angkutan batu bara.

Dengan kolaborasi dengan PTBA, PT RMKE menargetkan penjualan 5 juta ton batu bara setiap tahunnya di Tahun 2026 dan volume angkut sebesar 20 juta ton batu bara.

