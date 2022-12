IHSG Uji Resisten 6.850, Ini Rekomendasi Saham Phintraco

Jakarta, Beritasatu.com - Phintraco Sekuritas memprediksi IHSG berpotensi uji resistance 6.850-6.880 sebagai sinyal rebound lanjutan di Senin (19/12/2022). IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada resistance 6.880, pivot 6.800, support 6.720. Perhatikan jajaran saham calon melesat ini, salah satunya ANTM.

“IHSG berpeluang melanjutkan rebound ke kisaran resistance 6.850-6.880, jika bertahan di atas level psikologis 6.800,” tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Senin (19/12/2022).

Phintraco Sekuritas menjelaskan, saham-saham blue chip, terutama di sektor keuangan (bank) yang menjadi mover utama IHSG di Jumat (16/12/2022). Saham-saham itu diperkirakan kembali menjadi mover IHSG di senin (19/12/2022).

“Hal ini berkaitan dengan ekspektasi pasar bahwa Bank Indonesia (BI) akan memperlambat kenaikan suku bunga acuan di Desember 2022, sejalan dengan keputusan terbaru The Fed,” tambah Phintraco Sekuritas.

Terkait hal tersebut, Phintraco Sekuritas menyebut, nilai tukar Rupiah cenderung bertahan di kisaran Rp 15.600 per dolar AS hingga Jumat (16/12/2022). Arah kebijakan moneter yang less aggresive diperkirakan berpotensi mendorong penguatan Rupiah mendekati level Rp 15.400 per dolar AS.

“Saham-saham yang dapat diperhatikan, diantaranya ANTM, BBNI, BMRI, INCO, TBIG, SLIS, PGAS dan HRUM,” tutup Phintraco Sekuritas.

