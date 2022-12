IHSG Dibuka Melemah Tipis

Jakarta, Beritasatu.com – Ditutup menguat sebesar 60 poin (0,89%) ke level 6.812, IHSG dibuka turun tipis 1,91 poin (0,03%) ke 6.810,28 pada perdagangan Senin (19/12/2022). Di awal pekan ini, IHSG bergerak mengikuti pergerakan bursa regional Asia yang juga melemah. IHSG hari ini bergerak bervariasi pada rentang 6.781 - 6.775.

Tercatat sebanyak 337,89 juta saham telah diperdagangkan di menit-menit awal, dengan nilai perdagangan sebesar Rp 236,97 miliar dan frekuensi perdagangan baru mencapai 23.407 kali transaksi. Sebanyak 131 saham diperdagangkan mencatatkan kenaikan, 146 saham terkoreksi, dan 224 saham stagnan.

Aktivitas bisnis AS kembali berkontraksi karena tren suku bunga tinggi membebani ekonomi. Dow Jones sempat terdepresiasi sebesar 500 poin sebelum akhirnya ditutup turun 0,85 minggu lalu. Selain wacana The Fed untuk melanjutkan kenaikan FFR di atas 5% pada 2023, investor merespons negatif rilis data S&P Global US Manufacturing PMI dan Services PMI pada Desember yang berkontraksi menjadi 46,2 (vs 47,7 November) dan 44,4 (vs. 46.2) masing-masing. Pekan lalu, investor khawatir jika nantinya kenaikan FFR sebesar 25Bps dalam dua bulan pertama, dan Maret 2023, akan membuat resesi AS semakin dalam dan berlangsung lebih lama.

BACA JUGA

IHSG Uji Resisten 6.850, Ini Rekomendasi Saham Phintraco

IHSG berusaha untuk kembali ke level 6.900 pada minggu kedua tahun 2022. Menurut survei Bloomberg, BI diproyeksikan menutup tahun 2022 dengan kebijakan moneter yang longgar, dan Klaim Pengangguran AS, yang kemungkinan akan meningkat, dapat menjadi katalis positif pasar akhir pekan ini. Klaim Pengangguran Awal untuk pekan yang berakhir pada 17 Desember diproyeksikan di 222K (+5,2% WoW), menunjukkan bahwa Fed dapat melonggarkan kebijakan moneternya lagi. Di pengujung Piala Dunia 2022, dan di tengah beberapa sentimen, Riset NHKSI memproyeksikan IHSG berpeluang bergerak bullish di awal pekan.

Di bursa Asia, S&P/ASX 200 Australia melemah 0,04%, Nikkei 225 Tokyo turun 1,1%, Kospi Korsel turun 0,11%, Hang Seng Hong Kong naik 0,79%, dan Indeks Komposit Shanghai turun 0,45%.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com