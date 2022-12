Harga Emas Melemah karena Imbal Hasil Obligasi Menguat

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas lebih rendah pada perdagangan Senin (19/12/2022) karena kenaikan imbal hasil obligasi menyusul ekspektasi suku bunga lebih tinggi mengimbangi pelemahan dolar AS.

Harga emas di pasar spot naik 0,02% menjadi US$ 1.787,60 per ons, sementara emas berjangka AS turun 0,1% menjadi US$ 1.797.

“Kami melihat perdagangan lebih tenang sebelum liburan dan pedagang emas dan perak sedang mencari input fundamental baru setelah data bank sentral baru-baru ini," kata analis Kitco Metals, Jim Wyckoff.

Imbal hasil obligasi naik pada Senin, sementara dolar melemah. Suku bunga yang lebih tinggi dan imbal hasil obligasi meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Ketua Federal Reserve AS (The Fed) Jerome Powell pekan lalu mengatakan bank sentral akan menaikkan lebih banyak suku bunga tahun depan. Bank sentral besar lainnya juga mengisyaratkan hal yang sama.

"Harga emas bisa diperdagangkan sideways hingga akhir tahun, tambah Wyckoff.

Di Tiongkok konsumen emas terbesar, Covid-19 menyapu lantai perdagangan di Beijing dan menyebar dengan cepat di pusat keuangan Shanghai.

Namun, pemerintah mengatakan akan meningkatkan langkah-langkah untuk menstabilkan ekonom di tengah kerusakan akibat Covid-19.

"Anda perlu melihat peningkatan aktivitas ekonomi di Tiongkok untuk memicu beberapa logam industri," kata Kepala Strategi Pasar di Blue Line Futures Phillip Streible.

Sumber: CNBC