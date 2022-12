Avatar: Way of Water Kurang Greget, Saham Disney Anjlok

Jakarta, Beritasatu.com - Saham Disney melemah pada perdagangan hari Senin (19/12/2022) waktu setempat setelah pembukaan akhir pekan box office Avatar: The Way of Water karya James Cameron, yang ternyata meleset dari perkiraan.

Saham Disney ditutup turun lebih dari 4% pada $85,78, setelah mencapai level terendah 52 minggu. Saham Disney telah jatuh lebih dari 40% sejak tahun lalu.

Dirilis di musim liburan, analis industri meyakini sekuel Avatar yang telah lama ditunggu-tunggu sebagai pemenang box office. Ternyata, film ini hanya meraih $134 juta di box office domestik selama akhir pekan pembukaannya, jauh dari ekspektasi analis sebesar $175 juta dan perkiraan Disney sendiri antara $135 juta dan $150 juta.

Tetap saja, analis box office belum khawatir. Secara internasional, Way of Water meraup $300,5 juta, sehingga total pembukaan akhir pekan menjadi $434,5 juta. Film pertamanya, dirilis pada tahun 2009, hanya menghasilkan $77 juta selama akhir pekan pertamanya, tetapi kemudian menjadi film berpenghasilan tertinggi sepanjang masa dengan US$ 2,92 miliar.

Film sains fiksi ini diperkirakan memiliki anggaran awal produksi sebesar US$ 250 juta tetapi Sutradara James Cameron kemudian mengatakan untuk balik modal dan dapat untung, film ini harus meraih sedikitnya US$ 2 miliar, atau menjadi top 5 box office sepanjang masa.

Sumber: CNBC.com, GQ