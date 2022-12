Jelang Nataru, Harga Sayuran di Tegal Mulai Beterbangan

Tegal, Beritasatu.com - Tak hanya telur dan daging ayam, harga sayuran dan cabai di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah juga mengalami kenaikan menjelang Natal dan Tahun Baru (nataru). Kenaikan harga disebabkan tingginya permintaan tetapi di sisi lain banyak petani yang gagal panen karena cuaca ekstrem sehingga pasokan berkurang.

Harga semua jenis cabai dan harga sayuran di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tegal mengalami kenaikan cukup signifikan. Di Pasar Pepedan, harga cabai rawit hijau dijual seharga Rp 45.000 per kilogram (kg), dari sebelumnya Rp 28.000. Cabai rawit merah dijual seharga Rp 40.000 dari sebelumnya Rp 28.000. Cabai merah keriting naik dari Rp 28.000 menjadi Rp 32.000 per kg.

Sedangkan harga bawang merah naik dari Rp 28.000 menjadi Rp 32.000 per kg. Selain cabai dan bawang, harga sayur mayur seperi kol, kentang, dan tomat juga naik.

Harga tomat dari Rp 16.000 naik menjadi Rp 20.000 per kg. Kentang dari Rp 13.000 menjadi Rp 14.000 per kg, dan kol dari Rp 6.000 menjadi Rp 8.000 per kg. Kenaikan juga terjadi pada beras, sebesar Rp 1.000 per kg.

Sumber: BeritaSatu.com