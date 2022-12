PHK, Layanan Exchange Tokocrypto Tetap Berjalan

Jakarta, Beritasatu.com – Binance menambahkan kepemilikan saham di Tokocrypto secara bertahap hingga nyaris menguasai 100%. Dalam perubahan kepemilikan tersebut, Tokocrypto mengakui adanya penyesuaian jumlah karyawan atau PHK sekitar 58%

VP Corporate Communication Tokocrypto Rieka Handayani menjelaskan, dengan adanya aksi korporasi ini, fokus Tokocrypto ke depan adalah memperkuat kembali exchange. Sehingga unit usaha di luar exchange, akan postponed activity sementara waktu.

“Ke depannya akan kami selaraskan dengan bisnis plan Tokocrypto tahun depan, sehingga dengan adanya beberapa perubahan tersebut, ada penyesuaian karyawan sekitar 58%,” ungkap Rieka kepada Investor Daily, Selasa (20/12/2022).

Rieka juga menegaskan, aksi korporasi tersebut tidak akan ada perubahan nama ‘Tokocrypto’, kedua perusahaan akan beroperasi secara independen.

Binance was the majority shareholder of Toko from the beginning. Just injected more cash and increased our shareholding a bit. pic.twitter.com/NIeYYxzPdU