Harga Emas di Atas US$ 1.800 karena Dolar Turun Imbas BoJ

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melonjak 1% lampaui level kunci US$ 1.800 pada Selasa (20/12/2022) karena pelemahan dolar setelah perubahan kebijakan mengejutkan Bank of Japan (BoJ). Pasar juga memantau prospek strategi suku bunga Federal Reserve AS (The Fed).

Harga emas di pasar spot naik 1,73% menjadi US$ 1.818,18 per ons dan emas berjangka AS menguat 1,69% menjadi US$ 1828,00.

Faktor yang mengangkat daya tarik emas di antara investor luar negeri adalah pelemahan indeks dolar karena yen melonjak setelah Bank of Japan meninjau kebijakan pengendalian kurva imbal hasil.

"Harga emas di pasar spot bersinar berkat pelemahan dolar," kata Kepala Analis Pasar Exinity Han Tan.

Ketua the Fed Jerome Powell pekan lalu mengatakan bank sentral akan menaikkan suku bunga lebih banyak pada tahun depan meski ekonomi tergelincir menuju resesi.

Emas batangan telah ambles lebih US$ 260 sejak posisi puncak Maret lalu karena bank sentral meningkatkan upaya melawan inflasi yang melonjak.

Suku bunga yang lebih tinggi meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak berbunga.

Sementara Tiongkok bergulat dengan lonjakan kasus Covid-19 dan Bank Dunia memangkas prospek pertumbuhannya tahun ini dan 2023 untuk Tiongkok sebagai konsumen emas batangan terbesar.

Sumber: CNBC