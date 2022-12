Kenaikan Harga Minyak Tertahan karena Badai Musim Dingin AS

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak menguat pada Selasa (20/12022) dalam perdagangan yang berfluktuatif karena memburuknya prospek badai musim dingin di Amerika Serikat (AS) sehingga memicu kekhawatiran jutaan orang Amerika mengurungkan perjalanan liburan akhir tahun.

Harga minyak mentah berjangka Brent ditutup naik 19 sen, atau 0,2%, menjadi US$ 79,99 per barel dan harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup naik 90 sen menjadi US$ 76,09 per barel.

Harga minyak didukung pelemahan dolar dan rencana AS mengisi kembali cadangan minyak bumi, tetapi kenaikan dibatasi ketidakpastian dampak meningkatnya kasus Covid-19 di Tiongkok.

Pelemahan dolar juga mendukung harga, membuat minyak lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.

BACA JUGA

Harga Minyak Melesat Dipicu Harapan Ekonomi Tiongkok

Wilayah Midwest dan Great Lakes diproyeksi mengalami badai salju besar mulai Kamis (22/12/2022). Sementara udara dingin yang bergerak ke timur dapat menyebabkan pembekuan dan menyebabkan penurunan suhu cepat di seluruh AS, menurut Layanan Cuaca Nasional.

“Badai dapat memengaruhi perjalanan di musim liburan ini,” kata analis di Again Capital LLC John Kilduff, di New York.

Harga minyak juga jatuh di tengah berita bahwa TC Energy Corp akan memulai kembali pipa Keystone kepada regulator AS, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut, hampir 2 minggu setelah pipa 622.000 barel per hari (bpd) pecah sebagai tumpahan minyak terburuk di Amerika Serikat dalam 9 tahun.

Sementara Tiongkok telah melonggarkan pembatasan pandemi. "Lonjakan kasus Covid-19 merusak prospek permintaan bahan bakar dan menambah ketidakpastian pemulihan ekonomi negara tersebut," kata analis CMC Markets Tina Teng.

Kota-kota di seluruh Tiongkok telah menambah tempat tidur rumah sakit dan membangun klinik pemeriksaan demam karena kekhawatiran global meningkat bahwa keputusan Beijing membongkar rezim "nol-Covid-19" yang ketat dapat mengakibatkan kematian dan mutasi virus.

Sementara Washington berencana membeli 3 juta barel minyak untuk Cadangan Minyak Strategis setelah rilis rekor tahun ini sebesar 180 juta barel.

Stok minyak mentah AS diperkirakan turun minggu lalu sekitar 200.000 barel demikian jajak pendapat Reuters awal pada Senin.

Jajak pendapat dilakukan menjelang laporanAmerican Petroleum Institute pada Selasa dan Administrasi Informasi Energi pada Rabu (21/12/2022).

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: CNBC