Pembukaan Perdagangan Pagi, IHSG Kokoh di Zona Positif

Jakarta, Beritasatu.com– Ditutup melemah sebesar 11 poin (0,17%) ke level 6.768, IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka menguat ke level 6.768,32 pada perdagangan Rabu (20/12/2022). IHSG bergerak menghijau pada rentang 6.771-6.817.

Perdagangan IHSG tercatat sebanyak 1,2 miliar saham di menit-menit awal, senilai Rp 631,55 miliar dan frekuensi perdagangan IHSG mencapai 81.214 kali transaksi. Sebanyak 206 saham diperdagangkan mencatatkan kenaikan, 145 saham terkoreksi, dan 205 saham stagnan.

Sementara bursa AS wall Street ditutup sedikit lebih tinggi pada Selasa (21/12/2022) setelah 4 hari perdagangan melemah. Tetapi investor resah tentang lemahnya belanja liburan dan meningkatnya imbal hasil obligasi menambah tekanan setelah perubahan mengejutkan kebijakan moneter Bank of Japan (BoJ). Kekhawatiran tentang rencana Federal Reserve (the Fed) untuk terus menaikkan suku bunga AS telah sangat membebani ekuitas sejak pertemuan kebijakannya pekan lalu.

Menambah tekanan adalah peningkatan imbal hasil Treasury AS setelah BoJ membuat perubahan kejutan pada kontrol imbal hasil obligasi yang memungkinkan suku bunga jangka panjang naik lebih banyak.

Dow Jones Industrial Average naik 92,2 poin (0,28%) menjadi 32.849,74. S&P 500 menguat 3,96 poin (0,10%) menjadi 3.821,62. Sedangkan Nasdaq Composite bertambah 1,08 poin (0,01%) menjadi 10.547,11.

BACA JUGA

Sesi I, IHSG Hilang 50 Poin Terseret Saham Sektor Keuangan

Bursa Asia-Pasifik diperdagangkan beragam pada perdagangan Rabu pagi (21/12/2022). Jepang melanjutkan penurunan hari kedua, dengan Nikkei 225 jatuh 0,6% dan Topix kehilangan 0,48%. Kospi di Korea Selatan naik 0,4%. Yen Jepang berdiri di 131,73 melawan dolar AS.

Sedangkan S&P/ASX 200 di Australia naik 1,2% pada jam pertama perdagangan karena menteri luar negeri negara itu Penny Wong dijadwalkan untuk bertemu dengan mitranya dari TIongkok Wang Yi di Beijing di kemudian hari. Wong mengatakan kepada wartawan sebelum berangkat untuk perjalanan bahwa dia akan mendorong Tiongkok untuk mencabut sanksi perdagangan dan mencari akses konsuler ke dua warga Australia yang ditahan.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily