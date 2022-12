Menkes: Indonesia Masuk Pandemi Covid-19 Level 1

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Covid-19 di Indonesia masih berstatus pandemi walau angka kasusnya telah menurun. Namun, level pandemi Covid-19 sudah level 1.

"Pandemi itu ada standarnya di WHO," kata Budi Gunadi saat menghadiri peluncuran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (20/12/2022) siang WIB.

"Jadi jumlah kasusnya itu di bawah 20 per 100.000 penduduk per minggu itu masuk level 1. Kalau masuk rumah sakit 5 per 100.000 per minggu. Kalau meninggal 1 per 100.000 per minggu. Kalau di bawah angka itu, secara aturan WHO masuk level 1 dan sampai sekarang Indonesia masih level 1," tuturnya.

Lebih lanjut, Budi menyebut bahwa status pandemi level 1 di Indonesia sudah berlangsung selama hampir 12 bulan.

Akan tetapi, apabila bicara endemi, hal ini perlu menunggu kesepahaman dari WHO lebih dulu.

"Kalau bertanya kapan pandemi ini selesai, karena ini sifatnya dunia, jadi nggak bisa Indonesia bilang, pandemi di Indonesia selesai. Kita mesti sama-sama dengan WHO. Kita menunggu, tapi kita merupakan salah satu yang paling depan dalam hal pengendalian," tandasnya.

Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian Covid-19 juga dikatakan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menurut dia, Kondisi ini pun berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Indonesia hari ini lulus dengan inflasi yang terkendali 5,42%. Pertumbuhan ekonomi relatif baik 5,72% dan penanganan Covid-19 dengan kasus harian di bawah 5000," ujar Airlangga.

