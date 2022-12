Telkom Gandeng Medco Power Bangun Data Center di Batam

Jakarta, Beritasatu.com - PT Medco Power Indonesia bersama Telkom Group melalui NeutraDC dan ST Dynamo Holdings untuk pengembangan bisnis data center baru di Kabil Industrial Estate, Batam.

Penandatanganan Head of Agreement dilakukan bersamaan dengan peresmian peletakan batu pertama yang dihadiri oleh Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo dan dihadiri pula oleh Presiden Direktur Medco Power Eka Satria, Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah, Direktur Wholesale and International Service Telkom Indonesia Bogi Witjaksono dan Group CEO Singtel Yuen Kuan Moon.

Eka Satria mengatakan, data center tersebut diharapkan memiliki peran penting sebagai connectivity hub regional dan domestik serta menggunakan energi bersih dan terbarukan (renewable energy) yang akan dipasok oleh Medco Power.

“Medco Power akan bekerja sama dengan Telkom Group dan Singtel untuk mengembangkan data center di Batam dan menyediakan listrik yang handal, bersih dan ramah lingkungan,” jelas Eka, Rabu (21/12/2022).

Pada kesempatan yang sama, CEO MedcoEnergi Roberto Lorato menambahkan “Kolaborasi ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam penyediaan energi bersih dan terbarukan untuk mendukung mitra bisnis Medco. Sejalan dengan target perusahaan dalam mencapai net zero emission,” ujarnya.

Sementara itu, hingga September 2022 Medco Energi Internasional berhasil membukukan pendapatan senilai US$ 1,8 miliar sampai 30 September 2022. Nilainya melambung sekitar 89% secara year on year (yoy) dari US$ 955,92 juta.

Dalam laporan keuangan hingga akhir kuartal III-2022, pendapatan yang diraih perseroan terbagi atas pendapatan dari kontrak pelanggan US$ 1,77 miliar dan pendapatan keuangan US$ 31,17 juta.

Sedangkan jumlah beban pokok pendapatan dan biaya langsung lainnya sebesar US$ 902,96 juta, yang juga meningkat ketimbang 9 bulan 2021 US$ 580,11 juta.

Rincian beban pokok pendapatan dan biaya langsung lainnya hingga kuartal III-2022 adalah penyusutan, deplesi, dan amortisasi US$ 478,03 juta; biaya produksi dan lifting US$ 265,35 juta; biaya pembelian minyak mentah US$ 100,23 juta; beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya US$ 34,35 juta; biaya jasa US$ 14,9 juta; dan biaya eksplorasi US$ 10,09 juta.

Karena itu, Medco Energi mencetak laba kotor US% 904,81 juta pada Januari-September tahun ini dan lebih tinggi secara yoy dari posisi US$ 375,8 juta.

MEDC meraih laba periode berjalan selama Januari-September 2022 US$ 417,88 juta. Melesat daripada periode yang sama tahun lalu US$ 70,3 juta.

Sementara laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai US$ 400,92 juta, melonjak sekitar 614% dari US$ 56,12 juta per akhir September tahun lalu.

Sedangkan laba per saham yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 0,01605, lebih besar dari kuartal III-2021 US$ 0,00224.

Sumber: Investor Daily