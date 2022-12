Bursa Eropa Melesat 1,7% Ditopang Saham Sektor Ritel

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa berada di wilayah positif pada Rabu (21/12/2022), menghilangkan beberapa kerugian dari perdagangan sebelumnya.

Indeks Stoxx di bursa Eropa ditutup naik 1,7%. Semua sektor dan bursa utama menghijau. Saham ritel memimpin kenaikan, menguat 2,8%, diikuti jasa keuangan naik 2,5% dan saham pertambangan bertambah 2,2%.

BACA JUGA

Bursa Eropa Ambles karena Kebijakan Super Longgar BoJ

Bursa Eropa melemah pada Selasa (20/12/2022) karena investor lengah setelah bank sentral Jepang (Bank of Japan/BoJ) memperluas batas atas imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bertenor 10 tahun.

Bank of Japan — outlier dibandingkan dengan sebagian besar bank sentral utama — juga mempertahankan suku bunga acuan tidak berubah pada -0,1% dan berjanji meningkatkan pembelian obligasi pemerintah 10 tahun. Ini menandakan sikap kebijakan moneter yang sangat longgar.

Bank Sentral Eropa pekan lalu menaikkan suku bunga utamanya dari 1,5% menjadi 2% dan mengatakan akan menyusutkan neraca sekitar 15 miliar euro (US$ 15,9 miliar) setiap bulan dari Maret 2023 hingga akhir kuartal kedua. ECB mengatakan kenaikan suku bunga perlu dilanjutkan secara signifikan dengan kecepatan yang stabil.

BACA JUGA

Bursa Eropa Naik karena Investor Nilai Prospek Suku Bunga

Bank of England dan Bank Nasional Swiss mencapai nada yang sama minggu lalu dan memilih kenaikan 50 basis poin, sesuai keputusan Federal Reserve AS (The Fed) Rabu lalu.

Bursa Asia-Pasifik diperdagangkan beragam setelah Wall Street mengakhiri penurunan beruntun 4 hari karena imbal hasil obligasi global naik setelah Bank of Japan menyesuaikan toleransi kontrol kurva imbal hasil.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: CNBC