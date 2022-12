Harga Emas Stabil di Atas Level Kunci US$ 1.800 karena Dolar

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas stabil alias tidak berubah pada Rabu (21/12/2022), bertahan di atas level kunci US$ 1.800, karena ekspektasi kenaikan suku bunga AS yang lebih lambat memberikan dukungan. Namun penguatan dolar membatasi kenaikan harga emas.

Harga emas di pasar spot stabil di US$ 1.817,95 per ons setelah naik lebih 1% pada Selasa (20/12/2022) karena penurunan dolar. Emas berjangka AS tetap tidak berubah dari sesi sebelumnya di US$ 1.825,40.

"Kami percaya tren terus bergerak sideways dengan kecenderungan naik, pasar fokus pada gagasan bahwa Fed akan mengakhiri kenaikan suku bunga pada awal 2023," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

Harga emas telah naik hampir US$ 200 sejak jatuh ke level terendah lebih 2 tahun pada akhir September karena ekspektasi kenaikan lebih lambat suku bunga Federal Reserve (The Fed) mengurangi daya pikat dolar.

The Fed menurunkan laju kenaikan suku bunga secara bertahap menjadi 50 bps pada bulan Desember setelah empat kenaikan 75 bps berturut-turut. Trader berjangka dana Fed memperkirakan suku bunga akan mencapai puncaknya sekitar 4,85% pada bulan Mei, sebelum turun menjadi 4,37% pada akhir tahun.

Emas sensitif terhadap suku bunga tinggi karena meningkatkan biaya peluang memegang emas menyusul logam ini tidak memberikan imbal hasil.

Sementara indeks dolar sedikit lebih tinggi, membuat emas menjadi mahal di luar dolar.

Pasar juga fokus pada laporan lonjakan kasus Covid-19 di Tiongkok, sebagai konsumen terbesar emas.

Harga perak di pasar spot turun 0,4% menjadi US$ 24,08 per ons, platinum melemah 0,8% menjadi US$ 999,11 dan paladium merosot 3,1% menjadi US$ 1.678,84.

