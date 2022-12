Harga Minyak Naik di Atas 2% karena Stok AS Berkurang

Houston, Beritasatu.com - Harga minyak naik hingga di atas 2% pada Rabu (21/12/2022) setelah data menunjukkan penarikan stok minyak mentah AS lebih besar dari perkiraan. Namun kenaikan dibatasi badai salju yang diperkirakan akan menurunkan musim perjalanan AS.

Harga minyak mentah Brent berjangka untuk pengiriman Februari naik US$ 2,21 (2,76%) menjadi US$ 82,20 per barel. Sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik US$ 2,06 (2,7%) menjadi US$ 78,29.

Persediaan minyak mentah AS turun 5,89 juta barel, menurut data Administrasi Informasi Energi AS (EIA), dibandingkan perkiraan penurunan 1,66 juta barel. Data American Petroleum Institute Selasa (20/12/2022) menunjukkan penarikan 3,1 juta barel dalam sepekan hingga 16 Desember, sumber pasar mengatakan.

"Laporan ini sangat bullish, terutama dengan fakta bahwa ada penarikan stok minyak mentah dan persediaan sulingan menghentikan kenaikan beruntun menjelang musim dingin," kata Phil Flynn, analis di grup Price Futures.

Persediaan sulingan turun 242.000 barel, menurut data EIA, dibandingkan dengan perkiraan analis untuk peningkatan 336.000 barel.

Pasar juga menunggu kejelasan kapan pipa Keystone, arteri utama yang mengangkut minyak mentah Kanada ke Amerika Serikat, dimulai kembali setelah TC Energy menghapus segmen pipa pecah yang menyebabkan tumpahan minyak awal bulan ini dan mengirim untuk pengujian metalurgi.

Harga minyak juga didorong harapan bahwa Tiongkok akan melonggarkan beberapa pembatasan Covid-19 setelah tidak ada kematian baru.

Impor minyak mentah Tiongkok dari Rusia pada November naik 17% YoY karena kilang Tiongkok akan mengamankan lebih banyak kargo menjelang batas harga yang diberlakukan oleh negara-negara G-7 dan embargo UE mulai 5 Desember.

Sementara Menteri Energi Arab Saudi mengatakan pada Selasa (20/12/2022) bahwa langkah OPEC+ yang dikritik keras untuk memangkas produksi minyak merupakan keputusan tepat.

"Komentar tersebut menunjukkan bahwa OPEC+ dapat terus menjaga ketat pasokan," kata analis CMC Markets Tina Teng

Berpotensi membatasi permintaan minyak, sebagian besar Amerika Serikat diperkirakan akan menghadapi salju lebat yang kemungkinan akan menyebabkan penundaan penerbangan dan jalan yang tidak dapat dilalui selama salah 1 periode perjalanan tersibuk tahun ini.

Secara keseluruhan, ekspor minyak Rusia turun 11% bulan ke bulan untuk 1-20 Desember setelah embargo Uni Eropa terhadap minyak Rusia mulai berlaku, harian Kommersant melaporkan.

Sumber: Investor Daily