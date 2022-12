Jokowi dan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc Bahas 5 Hal

Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan kenegaraan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/12/2022). Kunjungan Presiden Phuc ke Indonesia merupakan yang pertama kalinya sejak dilantik sebagai Presiden Vietnam pada 5 April 2021 lalu.

Tiba di Istana Bogor pukul 10,00 WIB, Presiden Phuc didampingi jajaran pemerintah Vietnam. Beberapa di antaranya Ketua Kantor Kepresidenan H.E.Le Khanh Hai, Menteri Luar Negeri Bui Thanh Son, Wakil Menteri Pertahanan Nasional Vo Minh Luong, Wakil Menteri Keamanan Publik Le Quoc Hung, dan Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Tran Quoc Khanh. Presiden Phuc juga didampingi Wakil Menteri Perencanaan dan Investasi Tran Duy Dong, Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan Nguyen Quoc Tri, Menteri Pertahanan Negara Pham Ngoc Hung DG, dan jajaran lainnya.

Sementara Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri ESDM Arifin Tasrif.

“Merupakan sebuah kehormatan dapat menerima Presiden Phuc di Istana Bogor pada hari ini. Vietnam merupakan mitra strategis Indonesia sejak tahun 2013 dan pada pertemuan tadi kita telah membahas berbagai peningkatan kemitraan strategis baik secara bilateral maupun kawasan,” kata Jokowi saat membuka pertemuan bilateral keduanya.

BACA JUGA

Jokowi Terima Kunjungan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc

Pertemuan bilateral kedua pemimpin negara ini membahas lima hal. Pertama, mengenai upaya peningkatan perdagangan kedua negara. Jokowi dan Nguyen Xuan Phuc menyepakati target perdagangan kedua negara mencapai US$ 15 miliar pada 2028 mendatang atau meningkat US$ 5 miliar dari target sebelumnya sebesar US$ 10 miliar pada 2023.

Namun pada 2021 perdagangan telah mencapai US$ 11,06 miliar.

“Indonesia juga meminta perhatian terhadap masih terhambatnya produk pertanian dan buah-buahan indonesia untuk masuk ke pasar Vietnam,” kata Jokowi.

BACA JUGA

Jokowi Larang Ekspor Bauksit, Ini Respons Kadin Indonesia

Kedua, mengenai perlunya perlindungan investasi Indonesia di Vietnam yang secara akumulasi telah mencapai lebih dari US$ 600 juta dalam 101 proyek. Ketiga, penguatan kerja sama di bidang energi bersih dan energi baru terbarukan. Selanjutnya adalah mengenai peningkatan konektivitas kedua negara, terutama arus lalu lintas dan wisatawan pascapandemi Covid-19.

Baca selanjutnya

Pembahasan terakhir adalah perundingan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Vietnam. “Setelah ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com