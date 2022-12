Rupiah Menguat Seiring BI Naikkan Suku Bunga Acuan

Jakarta, Beritasatu.com – Nilai tukar atau kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis (22/12/2022) sore ditutup menguat, seiring Bank Indonesia (BI) yang memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya.

Rupiah ditutup menguat lima poin atau 0,03% ke posisi Rp 15.583 per dolar AS, dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp 15.588 per dolar AS.

Advertisement

Analis Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) Revandra Aritama mengatakan BI mulai memperlambat laju kenaikan suku bunga acuan, setelah pekan lalu bank sentral AS Federal Reserve (Fed) memperlambat kenaikan Fed Funds rate (FFR).

“Dari kebijakan ini terlihat BI mengurangi agresivitas. Hal ini cukup masuk akal mengingat parameter ekonomi seperti nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup baik, sehingga belum diperlukan pengetatan kebijakan moneter secara masif yang dapat membebani pertumbuhan ekonomi,” ujar Revandra, Kamis (22/12/2022).

BACA JUGA

Dibuka, Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak di Jalur Hijau

Rapat Dewan Gubernur BI (RDG BI) pada 21-22 Desember 2022 memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan BI alias BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,5%.

Baca selanjutnya

Suku bunga deposit facility juga dinaikkan sebesar 25 bps menjadi 4,75% ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily