Jelang Akhir Tahun, OJK Pastikan 37 Bank Penuhi Ketentuan Modal Inti

Jakarta, Beritasatu.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini 37 bank dapat memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 3 triliun pada akhir tahun ini. Adapun yang saat ini masih berproses ada sebanyak lima bank, tetapi dipastikan sudah on the right track untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Sebelumnya, OJK menyampaikan untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, terdapat 37 bank yang memiliki modal inti di bawah Rp 3 triliun, terdiri dari 24 bank umum dan 13 bank pembangunan daerah (BPD).

Sesuai dengan POJK tersebut, dalam pemenuhan skema konsolidasi, bagi bank yang memiliki modal inti di bawah Rp 3 triliun dapat membentuk kelompok usaha bank (KUB) dalam hal rencana penggabungan, peleburan, atau integrasi bank.

“Dari 37 bank yang masih belum memenuhi ketentuan modal minimum Rp 3 triliun, sebetulnya kalau dilihat action plan-nya itu sudah bisa dikatakan sudah selesai. Sebagian sudah betul-betul masuk kepada rekening escrow account, dan sebagian sekarang dalam proses penyelesaian untuk listing di pasar modal, dan juga ada dua bank yang merger," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Kamis (22/12/2022).

Tetapi, kata dia, secara keseluruhan OJK meyakini bahwa sampai akhir tahun ini seluruh bank sudah memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp 3 triliun.

Dari lima bank yang masih berproses, lanjut Dian, dua bank akan merger, sementara tiga bank dalam proses listing.

“Jadi saya kira bisa dikatakan sudah on the right track untuk mencapai Rp 3 triliun,” jelasnya.

Dian menambahkan, dalam proses memenuhi ketentuan modal inti minimum, bank tersebut tidak melakukan semacam ekspansi atau akuisisi, tetapi lebih banyak terkait dengan penambahan modal yang diberikan oleh pemegang saham mereka.

Pemenuhan modal inti Rp 3 triliun seperti tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum memang perlu dilakukan oleh bank jika ingin terhindar dari sanksi.

Ada beberapa sanksi yang bisa dikenakan kepada bank yang tidak memenuhi syarat itu, misalnya terancam merger secara paksa, melakukan likuidasi sukarela, atau bahkan turun menjadi bank perkreditan rakyat atau BPR.

Sumber: BeritaSatu.com