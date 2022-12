Harga Minyak Menciut karena Kekhawatiran Kenaikan Suku Bunga

Chicago, Beritasatu.com- Harga minyak turun sekitar US$ 1 per barel pada perdagangan Kamis (22/12/2022) karena kekhawatiran kenaikan suku bunga Federal Reserve (the Fed) dan meningkatnya kasus Covid-19 di Tiongkok. Hal ini tidak mampu mengimbangi sentimen pengetatan stok minyak mentah AS akibat badai musim dingin.

Minyak mentah berjangka Brent US$ 80,98 per barel, turun US$ 1,22 (1,5%). Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS capai US$ 77,49, turun 80 sen, atau 1%. Kedua tolok ukur naik US$ 1 per barel di awal sesi.

Harga minyak tertekan setelah rilis data ekonomi AS menunjukkan jumlah orang yang mengajukan klaim baru tunjangan pengangguran meningkat kurang dari diperkirakan pekan lalu. Sementara ekonomi kuartal ketiga 2022 pulih lebih cepat dari perkiraan. Data yang cerah meningkatkan kekhawatiran bahwa Fed cenderung mengintensifkan kenaikan suku bunga sehingga memperlambat ekonomi dan menghambat konsumsi bahan bakar.

"Itu mulai merusak momentum karena kekhawatiran Fed akan memangkas pasar lagi," kata analis Price Futures Group Phil Flynn, di Chicago.

Pada saat yang sama, maskapai penerbangan membatalkan hampir 2.000 penerbangan AS yang dijadwalkan Kamis dan Jumat (23/12/2022) sehingga mengganggu ribuan perjalanan liburan. Hal ini mengirimkan sinyal bearish permintaan bahan bakar.

"Hal lain yang membatasi harga minyak adalah penguatan dolar AS dan penurunan bursa saham," kata analis Ritterbusch and Associates, Jim Ritterbusch di samping kekhawatiran permintaan karena lonjakan Covid-19 Tiongkok.

Sebuah rumah sakit Shanghai mengatakan kepada stafnya untuk mempersiapkan menghadapi kasus Covid-19 karena diperkirakan setengah dari 25 juta orang kota itu akan terinfeksi pada akhir minggu depan. Virus menyebar ke sebagian besar Tiongkok dan tidak terkendali.

Sumber: CNBC