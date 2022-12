2022 Rupiah Melemah 8,56%, Dibanding Mata Uang Negara Lain?

Jakarta, Beritasatu.com- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mencatat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terdeprediasi (melemah) sebesar 8,56% secara year to date (ytd) hingga per 21 Desember 2022. Depresiasi tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan mata uang sejumlah negara lain.

BACA JUGA

Rupiah Menguat Seiring BI Naikkan Suku Bunga Acuan

"Depresiasi mata uang sejumlah negara lain di kawasan, seperti Tingkok 8,96% (ytd) dan India 10,24% (ytd)," kata Perry dalam Konferensi Pers Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Kamis (22/12/2022).

Advertisement

Perry mengatakan tekanan rupiah pada November-Desember 2022 mulai berkurang. Hal ini dipengaruhi aliran masuk modal asing yang terjadi di pasar surat berharga negara (SBN) serta langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan Bank Indonesia. Meski demikian, saat ini aliran modal asing di investasi portofolio mulali masuk secara perlahan pada November-Desember.

"Meski secara triwulanan hingga 20 Desember 2022 masih tercatat net outflows sebesar US$ 0,4 miliar dan posisi cadangan devisa meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar US$ 134,0 miliar," ujarnya.

Perkembangan nilai tukar rupiah tersebut menurutnya cukup positif di tengah penguatan dolar AS dan ketidakpastian pasar keuangan global. "Adapun indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) tercatat masih tinggi di level 104,16 pada 21 Desember 2022," tuturnya.

Perry menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah terjaga di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Ke depan, BI terus memperkuat kebijakan guna menstabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan nilai fundamentalnya. "Ini dilakukan untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi," katanya.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily