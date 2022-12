Jumbo! Adaro Energy Bagi Dividen Interim Rp 7,7 triliun

Jakarta, Beritasatu.com- PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), emiten pertambangan batu bara, mengumumkan pembayaran dividen interim terbesarnya, senilai US$ 500 juta (Rp 7,7 triliun) atau sekitar US$ 0,016 (Rp 248) per lembar saham, ditopang profitabilitas perseroan. Nilai dividen interim itu lebih tinggi 67% dari dividen interim tahun 2021 senilai US$ 300 juta.

"Direksi perseroan menyetujui pembagian dividen interim melalui Keputusan Sirkuler Direksi dengan persetujuan dari dewan komisaris pada 21 Desember 2022," kata papar Presiden Direktur Adaro Energy Indonesia Garibaldi Thohir, dikutip dari keterbukaan informasi, Kamis (22/12/2022).

Dia mengatakan pada 2022 harga batu bara yang kuat dan kinerja operasional yang efisien mendukung kinerja hingga sembilan bulan 2022. "Profitabilitas perseroan mendukung percepatan transformasi usaha dan menyediakan pengembalian yang konsisten dan menarik pada pemegang saham,” kata dia.

Sampai September 2022 (year to date/ytd), Adaro mencatatkan EBITDA operasional sebesar US$ 3,8 miliar dan laba inti US$ 2,3 miliar, lebih tinggi 231% dan 262% dibandingkan periode sama tahun lalu. Posisi kas pada akhir kuartal III 2022 menunjukkan US$ 3,3 miliar, 122% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Adaro juga berhasil membukukan kas bersih sebesar US$ 1,8 miliar dibandingkan dengan utang bersih sebesar US$ 10 juta pada Januari-September 2022.

Dalam pengumuman jadwal pembagian dividen interim, perseroan menetapkan tanggal cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 30 Desember 2022. Sedangkan tanggal ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi adalah 2 Januari 2023.

Selanjutnya, tanggal cum dividen di pasar tunai adalah 3 Januari 2023. Sementara, jadwal ex dividen di pasar tunai ditetapkan pada 4 Januari 2023. Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai ini adalah mereka yang masuk dalam daftar pemegang saham (DPS) atau recording date 3 Januari 2023 pukul 16:00 atau penutupan perdagangan di bursa.

“Pembagian dividen interim, 13 Januari 2023,” dikutip dari pengumuman ADRO untuk pemegang saham.

Sebagai catatan, Adaro Energy Indonesia secara konsisten memberikan pengembalian kepada pemegang saham dalam bentuk dividen setiap tahun, sejak IPO pada 2008.

Sumber: Investor Daily