IHSG Terbenam di Area Negatif pada Awal Perdagangan

Jakarta, Beritasatu.com– Ditutup menguat sebesar 3 poin (0,06%) ke level 6.824, IHSG di Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka melemah 21,84 poin (0,32%) ke level 6.802,58 pada perdagangan sesi I Jumat (22/12/2022). IHSG bergerak mengekor Wall Street dan bursa regional Asia yang memerah. IHSG hari ini bergerak memerah pada rentang 6.786 - 6.824.

Tercatat sebanyak 517,98 juta saham telah diperdagangkan di menit-menit awal, dengan nilai perdagangan sebesar Rp 318,25 miliar dan frekuensi perdagangan baru mencapai 35.524 kali transaksi. Sebanyak 119 saham diperdagangkan mencatatkan kenaikan, 175 saham terkoreksi, dan 202 saham stagnan.

Indeks-indeks Wall Street berbalik melemah di Kamis (22/12). Padahal sejumlah data ekonomi di AS menunjukan kondisi yang lebih baik. US GDP Growth Rate mencapai 3.2% qoq di kuartal III-2022, lebih tinggi dari perkiraan di 2.9% qoq dan U.S. Initial Jobless Claims sebesar 216 ribu pada pekan yang berakhir di 17 Desember 2022, lebih rendah dari perkiraan di 222 ribu.

Salah satu pemicu aksi jual di Wall Street tersebut adalah kembali menyeruaknya kekhawatiran resesi di 2023, mengingat The Fed kemungkinan masih menaikan sukubunga acuan, terutama di awal 2023.

Dow Jones Industrial Average turun 348,99 poin (1,05%) menjadi 33.027,49. S&P 500 kehilangan 56,05 poin (1,45%) menjadi 3.822,39. Nasdaq Composite melemah 233,25 poin (2,18%) menjadi 10.476,12.

Saham Asia-Pasifik diperdagangkan lebih rendah pada Jumat pagi (23/12/2022). Mengekor penurunan yang terjadi di Wall Street karena investor juga melihat ke depan untuk beberapa data ekonomi di wilayah tersebut. Indeks harga konsumen inti Jepang sebesar 3,7% pada bulan November secara tahunan.

Nikkei 225 turun 1% pada jam pertama perdagangannya. Yen Jepang berdiri di 132,38 terhadap dolar AS. S&P/ASX 200 Australia terkoreksi 0,84% dan Kospi Korea Selatan juga merosot 1,24%.

Sumber: Investor Daily