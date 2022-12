Pendapatan Tempo Scan Pacific Naik Jadi Rp 9,08 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com- PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC), emiten produk kesehatan dan obat-obatan mencatatkan pendapatan hingga kuartal III 2022 sebesar Rp 9,08 triliun meningkat 8,9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 8,34 triliun.

"Peningkatan pendapatan paling besar dikontribusikan divisi distribusi 40,4% atau setara dengan Rp 3,67 triliun, naik 39,1 % dibandingkan periode sama tahun sebelumnya Rp 3,26 triliun," ungkap manajemen PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC), dalam public expose TSPC, Kamis (22/12/2022).

Peningkatan pendapatan TSPC seiring kenaikan laba bruto sebesar Rp 3,06 triliun meningkat 3,2% dari sebelumnya Rp 2,96 triliun.

Adapun hingga September 2022, Tempo Scan Pacific telah menggunakan belanja modal (capital expeniture/capex) sebesar Rp 562,9 miliar untuk pembangunan, tanah, dan instalasi senilai Rp 211,5 miliar, peremajaan mesin dan peralatan Rp 291,4 miliar, peralatan kantor dan komputer senilai Rp 42,4 miliar dan kendaraan Rp 17,5 miliar.

Tempo Scan Pacific akan melakukan pembayaran dividen interim tahun 2022 pada tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp 112,75 miliar atau setara dengan Rp 25 per saham bagi pemegang saham.

Dari sisi lain, Tempo Scan Pacific juga akan melakukan beberapa strategi bisnis yang akan dikembangkan di tahun 2023. Pada divisi farmasi, Tempo Scan Pacific tetap fokus pada pasar consumer health dan obat resep. Dalam kategori consumer health TSPC fokus pada empat pilar yaitu analgesic, cough and cold and general pain relief (OTC), vitamin, mineral, supplement (VMS) and beverages, nutritional products serta herbal products.

Selain itu perseroan terus mengembangkan pemasaran dan pendistribusian produk merek Tempo Scan maupun produk berlisensi di pasar internasional melalui entitas anak Tempo Scan di Thailand, Malaysia, Filipina dan Nigeria.

Jaringan usaha Tempo Scan Pacific mencakup 219 lokasi yang terdiri dari 46 kantor cabang dan 173 sales point tersebar di seluruh Indonesia + 6 DC (distribution center) + 2 ECFS (e-commerce & cosmetics fulfilment service).

Hingga 30 September 2022, Tempo Scan Pacific memiliki modal dasar Rp 6 miliar saham dengan nilai nominal Rp 50 per saham. Adapun modal ditempatkan di disetor penuh sebesar 4.509.864.300 saham paa 30 September 2021 dan 30 September 2022.

