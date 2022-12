Hattrick Peringkat 1 Se-Indonesia Kategori Saham Tunggal Amerika

Jakarta, Beritasatu.com - Saham Tunggal Amerika (STA) memang menjadi salah satu produk unggulan dari PT. First State Futures. Saham yang diperdagangkan adalah saham Blue Chip yang merupakan saham perusahaan terbaik kelas dunia di bursa Amerika, terbukti dengan pencapaian sebagai Pialang Single Stock teraktif selama 3 kali berturut-turut dari Jakarta Futures Exchange atau biasa disingkat JFX.

Peringkat nomor 1 yang diberikan oleh JFX ini berdasarkan dari volume transaksi terbesar di bursa JFX dari seluruh perusahaan pialang berjangka resmi di seluruh indonesia, dan PT. First State Futures menempati peringkat pertama selama 3 bulan berturut turut adalah sesuatu yang luar biasa.

“Kedepannya kami akan berusaha mempertahankan peringkat pertama ini, seperti kata pepatah semakin tinggi pohon tentu semakin kencang juga anginnya, kami akan berusaha meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan tidak pernah lelah untuk terus melakukan edukasi melalui online atau pun offline”, jelas Direktur Utama PT. First State Futures Frans Oentoro.

PT. First State Futures juga mempunyai beberapa instrumen produk seperti perdagangan emas, mata uang, minyak dunia, indeks saham dan komoditi multilateral (emas, CPO, olein, kakao, kopi). Tentunya keamanan dana nasabah yang dijamin PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) dan Indonesia Clearing House (ICH) diluar untung dan rugi.

Sebagai anggota dari bursa Jakarta Futures Exchange (JFX) dan Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), PT. First State Futures memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) di bawah Kementrian Perdagangan, yang membuat nasabah semakin percaya untuk memulai investasinya atau melakukan transaksi di perdagangan berjangka komoditi.

Di samping itu nasabah bisa akses langsung ke sistem di bursa setelah menjadi nasabah PT. First State Futures untuk melihat langsung dananya berapa dan posisinya yang ada atau pun sejarah transaksinya melalui SITNa (Sistem dari BKDI) atau E-Citra (Sistem dari ICH).

“PT. First State Futures memang menjadi anggota 2 bursa yang ada di Indonesia sejak lama untuk melakukan perdagangan berjangka komoditi dan kami juga mendapatkan banyak fasilitas, ilmu dan kerja sama dari kedua bursa dalam banyak hal termasuk untuk sosialisasi ke masyarakat tentang perdagangan berjangka komoditi beserta instrumen di dalam nya” lanjut Frans.

Cara bertransaksi yang mudah, keamanan, dan legalitas mungkin adalah salah satu faktor penentu hingga nasabah dapat mempercayakan transaksinya kepada PT. First State Futures dan berbagai fasilitas penunjang seperti pelayanan konsultasi gratis, hingga layanan signal saat bertransaksi menjadi faktor PT. First State Futures menyabet Hattrick dari JFX.

PT. First State Futures tidak hanya mempunyai produk Saham Tunggal Amerika (STA) saja, Anda bisa mengakses dari website resmi di https://www.fsf.co.id/home#produk atau bisa mengunjungi di sosial media Instagram dan Facebook Page.

Sumber: BeritaSatu.com