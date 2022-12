Jelang Tutup Tahun, Harga Batu Bara Diproyeksi Bullish

Jakarta, Beritasatu.com– Harga batu bara ditutup menguat pada perdagangan Jumat (23/12/2022). Harga batu bara Newcastle untuk kontrak pengiriman Desember 2022 naik 0,11% menjadi US$ 401,1 per ton. Harga batu bara masih bakal bergerak bullish (menguat) hingga akhir tahun. Bahkan, diperkirakan akan tetap bertahan di atas US$ 400 per ton hingga awal 2023.

Research & Development ICDX Girta Yoga mengatakan, pergerakan harga batu bara masih akan berada pada tren bullish, bahkan hingga akhir tahun. Sentimen penggerak utamanya masih seputar peningkatan permintaan, terutama dari negara-negara Eropa karena persiapan stok menghadapi berlangsungnya musim dingin, di tengah ketatnya pasokan akibat embargo yang dilakukan pada Rusia. “Harga batu bara bergerak pada resistance US$ 425-450 per ton dan support di kisaran harga US$ 375-350 per ton,” ungkap Yoga kepada Investor Daily, belum lama ini.

Hingga pekan depan, Yoga memprediksi harga batu bara bergerak cenderung bullish. Untuk sentimen yang mempengaruhi adalah peningkatan permintaan dari negara importir. Sementara di negara produsen utama seperti Indonesia dan Australia mengalami kendala pasokan akibat curah hujan yang tinggi.

“Harga batu bara pada pekan depan berada di kisaran resistance US$ 430-460 per ton, dan level support di kisaran harga US$ 370-340 per ton,” tambahnya.

Menurut Yoga, indikator yang dipantau antara lain perkembangan seputar embargo Rusia, situasi Covid-19 di Tiongkok, dan perkembangan situasi di Indonesia dan Australia khususnya terkait kebijakan ekspor batu bara.

Yoga menjelaskan, kemungkinan harga batu bara akan tetap bertahan di atas US$ 400 per ton hingga akhir tahun. Dengan mempertimbangkan dari keputusan Uni Eropa (UE) untuk mengembargo Rusia, maka artinya UE harus mencari pasokan alternatif pengganti, ditambah pemberlakuan embargo tersebut dijalankan di bulan Desember saat terjadinya musim dingin.

Sehingga, tambahnya, kondisi tersebut secara otomatis akan memicu terjadinya lonjakan permintaan secara signifikan terutama ke sumber energi pengganti, di mana yang paling memungkinkan adalah batu bara. “Dari situasi ini mengindikasikan potensi bagi permintaan batu bara untuk tetap berada pada tren bullish, masih akan bertahan hingga akhir tahun, dan bahkan hingga awal tahun depan nanti,” tutup Yoga.

Sumber: Investor Daily