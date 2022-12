Market Cap Bayan Milik Low Tuck Kwong Tembus 3 Besar

Jakarta, Beritasatu.com– Low Tuck Kwong, pemilik PT Bayan Resources Tbk (BYAN), kini menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia, menyalip Budi Hartono dan Michael Hartono (Duo Hartono), pendiri Grup Djarum. Kekayaan Low Tuck Kwong, berdasarkan real-time billionaires list di Forbes hingga Sabtu malam (24/12/2022), mencapai US$ 25,2 miliar (Rp 392 triliun). Sedangkan kekayaan Budi Hartono sebesar US$ 22,2 miliar (Rp 346 triliun) atau turun ke peringkat 2. Selanjutnya, Michael Hartono turun ke peringkat 3 dengan kekayaan senilai US$ 21,3 miliar (Rp 332 triliun).

Melesatnya kekayaan Low Tuck Kwong seiring lonjakan harga dan nilai kapitalisasi pasar (market cap) saham Bayan Resources (BYAN). Ini tak terlepas dari tren kenaikan harga batu bara. Hingga perdagangan Jumat (23/12/2022), market cap Bayan Resources di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai Rp 619 triliun atau di peringkat tiga. Perusahaan batu bara ini makin mendekati PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) atau BRI di peringkat dua dengan market cap sebesar Rp 732 triliun. Adapun peringkat satu masih ditempati PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau BCA. Market cap bank milik Grup Djarum tersebut mencapai Rp 1.037 triliun.

Kemudian, di peringkat empat atau di bawah Bayan Resources adalah PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Market cap Bank Mandiri sebesar Rp 459 triliun. Seperti diketahui, Bank Mandiri sempat lama bertengger di peringkat 3 jajaran emiten elite tersebut.

Selanjutnya di peringkat lima adalah PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dengan market cap Rp 374 triliun, PT Astra International Tbk (ASII) di peringkat enam dengan market cap Rp 230 triliun, dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) di peringkat tujuh dengan market cap Rp 215 triliun.

Kemudian, PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) di peringkat delapan dengan market cap Rp 184 triliun, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) di peringkat sembilan dengan market cap Rp 172 triliun, dan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) di peringkat 10 dengan market cap Rp 122 triliun.

Sumber: Investor Daily