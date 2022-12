Nataru Tanpa Pembatasan, Pasokan BBM, LPG, Listrik Aman

Cilegon, Beritasatu.com- Pemerintah memastikan pasokan atau stok bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik selama libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 (nataru) aman meski tidak ada pembatasan kegiatan masyarakat yang memicu kenaikan konsumsi bahan bakar. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, saat melakukan pengecekan pasokan energi di Terminal Tanjung Sekong, Merak, Kota Cilegon, Banten, Minggu (25/12/2022).

Pengecekan dilakukan untuk memastikan kinerja Satgas Nataru 2022 Kementerian ESDM dalam mendistribusikan pasokan energi untuk melayani kebutuhan BBM dan LPG. Apalagi musim libur nataru tahun ini tidak ada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sehingga dipastikan konsumsi BBM meningkat.

“Kami ingin memastikan bahwa negara menjamin pasokan energi khususnya dalam pelaksanaan nataru. Energi mencakup listrik, tentu saja tidak saja listriknya sendiri, tetapi kami pastikan rantai pasokan batu bara dan geomatra lancar,” kata Rida Mulyana.

Dari hasil pengecekan, kata dia, PT Pertamina memastikan pasokan BBM dan LPG untuk kebutuhan rumah tangga, transportasi dan industri, sepanjang libur nagtaru aman.

Berdasarkan data PT Pertamina (Persero) per 22 Desember 2022, kondisi stok BBM jenis Pertalite cukup untuk 18,96 hari atau secara volume mencapai 84.700 Kiloliter (KL) per hari. Untuk Pertamax 36,23 hari atau 12.800 KL per hari. Sementara untuk konsumsi solar subsidi diperkirakan sebesar 84.900 KL per hari atau cukup untuk 19,52 hari.

Adapun untuk LPG, ketersediaan stok saat ini cukup untuk kebutuhan selama 17,74 hari atau secara konsumsi diperkirakan mencapai 24.188 MT per hari.

Beban listrik

Dia juga mengungkapkan beban puncak (BP) kelistrikan khususnya pada libur nataru turun dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan banyak industri dan pertokoan mengurangi aktivitasnya, sehingga daya listrik dapat digunakan untuk kebutuhan perayaaan Natal dan Tahun Baru. Rida menjelaskan, penurunan beban puncak Natal terhadap beban puncak sistem sebesar 5.440 MW, sedangkan penurunan beban puncak Tahun Baru sebesar 7.242 MW.

“Pasokan batu bara sudah di atas 30 per hari. Artinya lebih dari cukup dan kita sangat senang. Jika dibandingkan tahun lalu agak sedikit chaos ya tahun lalu, sekarang artinya kerja. Alhamdulillah sampai saat ini khususnya untuk Suralaya HOP (Hari Operasi) nya aman, dan secara umum kami pastikan batu bara aman untuk Indonesia,” Jelasnya.

Sementara pada nataru kali ini, PT PLN (Persero) menyiagakan 3.000 posko dan 78.000 personel dalam rangka menjaga keandalan listrik. Perseroan telah menetapkan periode siaga Nataru sejak 19 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023.

Saat ini, Sistem Interkoneksi Jawa-Bali meliputi tujuh provinsi yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Pembangkit di Sistem Interkoneksi Jawa Bali sebagian besar berada pada grid 500 kV dan 150 kV dengan total panjang transmisi sebesar 25.986 kms dengan kapasitas gardu induk sebesar 108.871 MVA. Kapasitas terpasang di sistem Jawa-Bali hingga Oktober 2022 sebesar 45.994 MW dengan komposisi pembangkit PLN sebesar 42.586 MW dan Non-PLN sebesar 3.408 MW.

Sementara itu, Direktur Operasi Pertamina International Shipping (PIS) Muhammad Irfan Zainul Fikri, memaparkan untuk mendukung pelaksanaan Satgas Nataru, PIS mengoperasikan total 217 unit kapal terdiri dari 165 kapal BBM, 15 kapal avtur, dan 37 unit kapal LPG.

“Seluruh perwira PIS memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga keamanan suplai dan distribusi, serta kelancaran operasional sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Pendistribusian BBM dan LPG kita pastikan terlaksana dengan baik, agar masyarakat bisa tetap nyaman dalam beraktivitas,” ujar Brilian.” Kata Muhammad Irfan Zainul Fikri.

Meski telah menyiapkan 217 unit kapal, PIS tetap mengantisipasi tambahan kapal dengan skema spot charter untuk mengamankan stok selama masa satgas.

Pemantauan secara berkala distribusi BBM dan LPG juga dilakukan oleh perusahaan dengan mengoptimalkan teknologi, di antaranya aplikasi EDTP 3.0, VCOMS, IPMAN, dan juga pemantauan cuaca dari BMKG. Pemanfaatan digitalisasi monitoring sistem juga disiapkan untuk mendeteksi situasi emergency, fraud detection, dan prakiraan cuaca.

Teknologi untuk memonitoring pergerakan kapal dan stok ini juga terintegrasi dengan Integrated Enterprise Data & Command Center (IEDCC) yang merupakan pusat informasi penyaluran energi mulai upstream, kilang, perkapalan, terminal BBM hingga ke SPBU yang dimiliki PT Pertamina (Persero).

