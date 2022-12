Jika Tak Ada Saham Bayan, IHSG Terjun Bebas di 2022

Jakarta, Beritasatu.com- Lonjakan harga saham PT Bayan Resources Tbk (BYAN) ternyata tidak hanya mencetak orang kaya baru di Indonesia. Penguatan harga saham Bayan telah menjadi faktor utama penopang indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2022. Tanpa saham BYAN, IHSG diperkirakan terjun bebas sepanjang 2022 ini.

Berdasarkan data BEI, sepanjang 3 Januari-21 Desember 2022, IHSG masih mencatat kenaikan 3,63% (year to date/ytd) ke level 6.820,66.

Bayan menjadi saham penyumbang terbesar terhadap IHSG tahun ini dengan kontribusi penguatan mencapai 311,3 poin. Hal terjadi setelah terjadi kenaikan harga saham ini mencapai 588% sepanjang 2022 berjalan.

Tak hanya sepanjang tahun, saham Bayan menjadi penyumbang terbesar terhadap indeks sepanjang Desember 2022 berjalan, yaitu dengan kontribusi penguatan 175,5 poin. Hal ini didukung kenaikan harga saham ini mencapai 99,5% sepanjang Desember 2022 berjalan.

Sebaliknya, saham dengan penekan terbesar terhadap IHSG sepanjang Desember 2022 dan tahun ini ditempati PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Saham teknologi ini menggerus IHSG sebanyak 457,4 poin sepanjang tahun ini dan sebanyak 129 poin sepanjang Desember 2022 berjalan.

Hingga penutupan akhir pekan lalu, saham BYAN melesat ke level Rp 18.5757 yang menjadikan kapitalisasi pasar saham perseroan mencapai Rp 619 triliun atau memperkokoh posisinya diperingkat ketiga untuk kapitalisasi pasar terbesar di BEI. Bahkan, kapitalisasi pasar saham BYAN kian mendekati PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) level Rp 732 triliun.

Sebelumnya, Low Tuck Kwong, pemegang 60,93% saham BYAN, kini menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia, menyalip Budi Hartono dan Michael Hartono (Duo Hartono), pendiri Grup Djarum.

Kekayaan Low Tuck Kwong, berdasarkan real-time billionaires list di Forbes hingga Sabtu malam (24/12/2022), mencapai US$ 25,2 miliar (Rp 392 triliun). Sedangkan kekayaan Budi Hartono sebesar US$ 22,2 miliar (Rp 346 triliun) atau turun ke peringkat 2. Selanjutnya, Michael Hartono turun ke peringkat 3 dengan kekayaan senilai US$ 21,3 miliar (Rp 332 triliun).

Tidak hanya itu, Dewi Kam meraih kekayaannya dari kepemilikan minoritas saham Bayan Resources yang naik berkali-kali lipat sepanjang tahun ini. Kekayaan wanita 72 tahun ini mencapai US$ 2,2 miliar (Rp 35 triliun). Wanita ini kini berhasil menduduki posisi ke-21 dari 50 orang terkaya di Indonesia tahun 2022 versi Forbes.

