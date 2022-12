Ekspor Perikanan Ditargetkan Tembus US$ 7,6 Miliar di 2023

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2023 menargetkan peningkatan nilai ekspor komoditas kelautan dan perikanan hingga mencapai US$ 7,6 miliar.

Sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat (AS), Tiongkok dan Jepang, masih menjadi negara tujuan utama ekspor perikanan dari Indonesia.

“Sampai dengan November 2022, ekspor perikanan kita sudah mencapai US$ 5,71 miliar. Harapannya sampai akhir tahun bisa mencapai US$ 6,2 miliar, kemudian di 2023 targetnya bisa mencapai US$ 7,6 miliar,” ungkap Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Ishartini dalam acara Bincang Bahari Edisi Spesial di Kantor Pusat KKP, Jakarta, Senin (26/12/2022).

BACA JUGA

KKP Jaga Pasar Ekspor Perikanan di Amerika Serikat dan Uni Eropa

Ishartini menambahkan, dari nilai ekspor perikanan yang mencapai US$ 5,71 miliar hingga November 2022, tujuan utamanya adalah ke Amerika Serikat (AS) senilai US$ 2,15 miliar, Tiongkok US$ 1,02 miliar, Jepang US$ 678 juta, negara-negara kawasan ASEAN US$ 651 juta, dan negara-negara Uni Eropa US$ 357,12 juta.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menambahkan, komoditas penyumbang ekspor perikanan Indonesia untuk ikan tangkap antara lain tuna, sotong, rajungan, dan gurita. Sedangkan dari budidaya, komoditas utamanya yaitu udang, kepiting, serta rumput laut.

Sementara itu, untuk menggenjot produktivitas sektor perikanan budidaya di Indonesia, KKP juga akan fokus pada komoditas berorientasi ekspor yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, salah satunya udang. KKP menargetkan produksi udang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada tahun 2024. Untuk itu, saat ini tengah disiapkan 1.000 hektar kawasan tambak udang modern.

BACA JUGA

BKIPM Dorong Kemudahan Ekspor Perikanan ke Jepang dari Manado

“Untuk penerapan kampung budidaya, ada beberapa yang sudah kita kembangkan seperti kampung budidaya patin dan rumput laut. Kemudian kita ingin membuat semacam satu kawasan budidaya yang modern, yang bagus dan berjangka panjang, salah satunya yang dikejar adalah budidaya udang,” kata Trenggono.

Baca selanjutnya

Menteri Trenggono mengungkapkan, permintaan udang di seluruh dunia mencapai sekitar US$ ...

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: BeritaSatu.com