IHSG Dibuka di Jalur Hijau

Jakarta, Beritasatu.com – Ditutup menguat sebesar 35 poin (0,52%) ke level 6.835, IHSG dibuka menguat 11,05 poin (0,16%) ke level 6.846,86 pada perdagangan sesi I Selasa (27/12/2022). IHSG hari ini bergerak memerah pada rentang 6.786 - 6.824.

Tercatat sebanyak 46,46 juta juta saham telah diperdagangkan di menit-menit awal, dengan nilai perdagangan sebesar Rp 43,67 miliar dan frekuensi perdagangan baru mencapai 3.152 kali transaksi. Sebanyak 76 saham diperdagangkan mencatatkan kenaikan, 38 saham terkoreksi, dan 118 saham stagnan.

Indeks-indeks di Wall Street masih libur untuk merayakan Natal di Senin (26/12/2022). Mayoritas indeks di Eropa juga masih libur untuk merayakan Natal dan baru mulai kembali perdagangan di Rabu (28/12/2022). Relatif tidak ada high importance economic data di AS dan Eropa yang dirilis Senin (26/12/2022).

Disisi lain, minim sentimen dari AS dan Eropa. Salah satu faktor yang memicu penguatan tersebut adalah pernyataan Kepala Bank of Japan (BoJ) bahwa BoJ belum memiliki rencana untuk menghentikan kebijakan moneter longgar dalam waktu dekat.

Dari pasar komoditas, harga minyak bumi menguat di Senin (26/12/2022). Harga brent oil menguat 2,7% ke US$ 83.20 per barel, sementara harga crude oil menguat 2,49% ke US$ 79,43 per barel di Senin (26/12/2022). Penguatan dipicu oleh rencana pemangkasan volume produksi minyak oleh Rusia sebesar 5%-7% di awal 2023. Pemangkasan ini merupakan respon dari sanksi dan price cap yang dikenakan European Union dan G7 terhadap minyak asal Rusia.

Pascalibur Natal, Bursa Asia Menguat Ditopang Relaksasi Covid Tiongkok

Saham di Asia naik pada perdagangan Selasa (27/12/2022). Setelah semalam Tiongkok secara resmi mengumumkan akan mengakhiri karantina bagi pelancong yang masuk pada 8 Januari 2023.

Hal itu melambangkan berakhirnya kebijakan nol-Covid yang diadakan selama hampir tiga tahun. Negara itu juga menurunkan Covid ke Kategori B yang tidak terlalu ketat, kata otoritas kesehatan, dari Kategori A tingkat teratas saat ini.

Nikkei 225 di Jepang naik 0,52% dan Topix naik 0,63%, sedangkan Kospi di Korea Selatan naik 0,66% dan Kosdaq naik 1,03%.

