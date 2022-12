Garuda Akan Tuntaskan Kewajiban Akhir Tahun, Jika Tidak?

Jakarta, Beritasatu.com- PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) harus menuntaskan seluruh kewajibannya dalam proposal perdamaian dengan kreditur pada tahun ini.

“Proposal perdamaian harus selesai akhir tahun ini,” ungkap Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra, Selasa (27/12/2022).

Namun dia mengatakan, ada satu hal kecil yang masih dibicarakan terkait kemungkinannya bila tak terkejar tahun ini. “Ada satu hal kecil yang kita bicarakan jika gak bisa kekejar apakah kita harus meminta atau ngapain. Tapi berdasarkan aturan apabila ada perubahan dari sisi waktu kita diperkenankan meminta izin perpanjangan,” paparnya.

Adapun Garuda Indonesia segera menerbitkan sukuk global baru sebagai realisasi dari penjanjian perdamaian dengan krediturnya yang dicapai melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Irfan Setiaputra menjelaskan, penerbitan sukuk ini juga menjadi salah satu syarat agar suspensi saham GIAA dapat dibuka Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Suspensi saham kita pada waktu itu terjadi karena ada wanprestasi dengan sukuk. Pertanyaannya kapan dilepas? Itu domain otoritas. Namun kami berharap bahwa apa yang kita lakukan hari ini dengan penanaman modal yang masuk ke kas kita dan juga aktivitas kita melakukan eksekusi perjanjian homologasi termasuk nantinya sukuk mudah-mudahan ini bisa membuat otoritas kemudian melepaskan supensi saham kita,” ungkap Irfan.

Sebelumnya Garuda menyebutkan mekanisme pembayaran kepada para krediturnya terbagi atas tiga klasifikasi di dalam proposal perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang telah disepakati menurut klasifikasi krediturnya. Pertama, bagi kreditur yang nominalnya di bawah Rp 255 juta, Garuda akan membayarkan langsung yang bersumber dari arus kas perusahaan.

Kedua, dengan kreditur di atas Rp 255 juta yakni pemegang sukuk dan lessor akan memperoleh kupon debt baru sebesar US$ 825 juta dan saham senilai US$ 330 juta. Ketiga, untuk kreditur perbankan dan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik utang maupun pinjaman akan diperpanjang tenornya selama 22 tahun dengan bunga 0,1% per tahun.

Sumber: Investor Daily