Kekayaan Low Tuck Kwong Bertambah Rp 90 Triliun dalam 3 Hari

Jakarta, Beritasatu.com – Low Tuck Kwong, pemilik PT Bayan Resources Tbk (BYAN), makin tajir. Berkat Bayan, kekayaan pria kelahiran Singapura yang sudah lama menjadi warga negara Indonesia (WNI) itu bertambah lebih dari Rp 90 triliun hanya dalam 3 hari.

Berdasarkan real-time billionaires list di Forbes, Selasa pagi (27/12/2022), kekayaan Low Tuck Kwong telah mencapai US$ 30,9 miliar (setara Rp 483,5 triliun). Jumlah itu bertambah sangat signifikan, lebih dari Rp 90 triliun, dibandingkan data yang sama per Sabtu (24/12/2022), saat kekayaannya tercatat “masih” US$ 25,2 miliar (setara Rp 392 triliun).

BACA JUGA

Usai Low Tuck Kwong Jadi Orang Terkaya, Bayan Geser Market Cap BRI

Tiga hari lalu, Low Tuck Kwong resmi menjadi orang terkaya Indonesia, mengalahkan Budi Hartono dan Michael Hartono. Duo Hartono itu merupakan pendiri Grup Djarum. Dengan harta Rp 483 triliun itu, kekayaan Low Tuck Kwong kian menjauh dari Duo Hartono.

Adapun kekayaan Budi Hartono kini sebesar US$ 22,5 miliar (Rp 352 triliun) atau di peringkat 2. Selanjutnya, Michael Hartono di peringkat 3 dengan kekayaan senilai US$ 21,6 miliar (Rp 337 triliun).

Berikut daftar 10 orang terkaya Indonesia:

1. Low Tuck Kwong US$ 30,9 miliar

2. R. Budi Hartono US$ 22,5 miliar

3. Michael Hartono US$ 21,6 miliar

4. Sri Prakash Lohia US$ 7,6 miliar

5. Prajogo Pangestu US$ 5 miliar

6. Chairul Tanjung US$ 5 miliar

7. Tahir & keluarga US$ 4,1 miliar

8. Djoko Susanto US$ 3,9 miliar

9. TP Rachmat US$ 3,3 miliar

10. Martua Sitorus US$ 3,1 miliar

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily