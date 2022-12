Pembangkit AS Beroperasi Kembali, Harga Minyak Mentah Stabil

Houston, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia stabil pada perdagangan Selasa (27/12/2022) setelah mencapai titik tertinggi tiga minggu terakhir. Hal ini karena sentimen-sentimen kembali beroperasinya beberapa pembangkit energi AS yang ditutup oleh badai musim dingin dan harapan pemulihan permintaan karena Tiongkok melonggarkan pembatasan Covid-19.

Minyak mentah Brent naik 41 sen (0,5%) menjadi US$ 84,33 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 3 sen menjadi US$ 79,53 per barel. Kedua tolok ukur mencapai level tertinggi sejak 5 Desember di awal sesi. Pasar Inggris dan AS ditutup pada Senin (28/12/2022) untuk liburan Natal.

Kilang di sepanjang Pantai Teluk mulai melanjutkan operasi dan meningkatkan produksi setelah ledakan Arktik membuat suhu jauh di bawah titik beku dan menyebabkan hilangnya daya, instrumentasi, dan uap di fasilitas di sepanjang Pantai Teluk AS. Musim dingin juga memotong produksi minyak dan gas dari North Dakota ke Texas.

Produksi sekitar 450.000-500.000 barel minyak per hari dibatasi selama akhir pekan Natal di ladang minyak Bakken, kata Otoritas Pipa Dakota Utara, menambahkan operator bekerja dengan cepat untuk memulihkan produksi yang hilang.

Sumber: Reuters