Sinterklas Datang, IHSG Menguat Menuju 7.000

Jakarta, Beritasatu.com – Ditutup menguat sebesar 87 poin (1,28%) ke level 6.923 pada perdagangan kemarin, IHSG dibuka menguat 9,21 poin (0,13%) ke level 6.923,24 pada awal perdagangan sesi I, Rabu (28/12/2022). IHSG hari ini bergerak menghijau pada rentang 6.929 - 6.923.

Tercatat sebanyak 64,11 juta juta saham telah diperdagangkan di menit-menit awal, dengan nilai perdagangan sebesar Rp 49,88 miliar dan frekuensi perdagangan baru mencapai 3.495 kali transaksi. Sebanyak 77 saham diperdagangkan mencatatkan kenaikan, 34 saham terkoreksi, dan 84 saham stagnan.

Data ekonomi neraca perdagangan AS November menunjukkan defisit menyempit menjadi USD 83,35 miliar (vs USD 98,8 miliar di periode yang sama tahun lalu). Sementara itu, pasar properti AS juga menunjukkan bahwa harga rumah turun di bawah kenaikan suku bunga hipotek. Menjelang akhir tahun, para pelaku pasar AS tampaknya masih tetap wait & see jelang risalah rapat The Fed dan pengumuman data ketenagakerjaan yang rencananya akan dirilis pekan depan.

Santa Clause Rally yang ditunggu-tunggu akhirnya terjadi, dengan IHSG menembus resistance MA10/6850 dan tampaknya sedang menuju ke resistance berikutnya, MA50, di area 6.900-7000; dengan demikian, prediksi Riset NHKSI tentang IHSG yang mungkin bisa ditutup di kisaran 7.000-7.100 pada akhir tahun 2022 menjadi lebih memungkinkan. Meski net sell asing membukukan Rp 2,22 triliun di pasar ekuitas pekan lalu, namun masih mencatatkan net foreign buy (all market) sebesar Rp 63,64 triliun YTD.

Wall Street ditutup bervariasi pada perdagangan Selasa (27/12/2022). Dengan S&P 500 yang ditutup lebih rendah, Nasdaq turun 1% karena imbal hasil obligasi melonjak. Serta, investor menimbang prospek ekonomi pada 2023.

Dow Jones Industrial Average naik 37,63 poin (0,11%) berakhir di level 33.241,56. S&P 500 turun 0,4% menetap di 3.829,25. Sedangkan Nasdaq Composite turun 1,38% menjadi berakhir di 10.353,23.

Pasar Asia-Pasifik turun pada perdagangan Rabu pagi (28/12/2022). Menyusul kerugian sebagian besar Wall Street. Hal ini karena investor menimbang prospek tantangan ekonomi pada 2023.

S&P/ASX 200 Australia turun 0,27% setelah membalikan kenaikan sebelumnya. Nikkei 225 turun 0,58% pada jam pertama perdagangannya, sedangkan Topix turun 0,32%. Di Korea Selatan, Kospi turun 1,77%.

