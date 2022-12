Sehari, Low Tuck Kwong Naik 2 Peringkat Daftar Orang Terkaya Dunia

Jakarta, Beritasatu.com– Dalam sehari, kekayaan bos PT Bayan Resources Tbk (BYAN) Low Tuck Kwong naik dua peringkat dalam daftar orang terkaya dunia 2022 versi Forbes.

Mengutip Forbes Real-Time Billionaire List pada Rabu (28/12/2022) pagi, Low Tuck Kwong asal Singapura yang sudah lama menjadi WNI tersebut menjadi orang terkaya ke-41 di dunia. Sehari sebelumnya, Selasa (27/12/2022), mengutip data yang sama posisinya masih di rangking 43. Dengan kata lain dalam sehari naik dua anak tangga di daftar orang paling tajir sejagat.

BACA JUGA

Low Tuck Kwong Terkaya, Ini Pencapaian Bayan Resources 2022

Forbes mencatat, kekayaan Low Tuck Kwong sebesar US$ 31,5 miliar atau setara Rp 491 triliun (kurs Rp 15.600 per US$). Jumlah itu meningkat US$ 1,1 miliar dari sehari sebelumnya yang tercatat US$ 30,4 miliar atau Rp 474 triliun.

Bertambahnya harta Low Tuck Kwong itu tak lepas dari kinerja saham BYAN yang makin kinclong di pengujung tahun 2022 ini. Pada perdagangan Selasa (27/12/2022), saham BYAN naik 13% menjadi Rp 23.400 per lembar. Kenaikan harga tersebut tentu berbuntut pada kenaikan kekayaan Low Tuck Kwong. Pasalnya, dia kini menguasai 60,94% saham BYAN, atau sebanyak 20,31 miliar lembar saham.

Kepemilikan sebesar itu setelah pekan lalu, tepatnya pada 23 Desember 2022, Low Tuck Kwong menambah portofolionya di BYAN dengan membeli sebanyak 387.900 lembar.

Dengan kekayaan sebesar itu semakin memantapkan posisi Low Tuck Kwong sebagai orang paling tajir di Indonesia. Pekan lalu, dia berhasil menggusur Budi Hartono dan Michael Hartono. Duo Hartono yang dikenal sebagai pendiri dan bos Djarum Group juga masuk di jajaran 100 orang terkaya dunia versi Forbes.

BACA JUGA

Terkaya 43 Dunia, Bos Bayan Low Tuck Kwong Lampaui Jack Ma

Budi Hartono di ranking 67 dengan harta US$ 22,4 miliar (Rp 349 triliun). Sedankan, saudara kandungnya, Michael Hartono di posisi ke-72 dengan kekayaan US$ 21,5 miliar (Rp 335 triliun).

Kekayaan Low Tuck Kwong juga mengalahkan pendiri Alibaba, Jack Ma asal Tiongkok. Kekayaan Jack Ma oleh Forbes dicatat sebesar US$ 23,3 miliar dan menempatkannnya di ranking 64 daftar orang paling tajir sejagat.

Posisi teratas orang terkaya di dunia masih diduduki Bernard Arnault dari Prancis dengan kekayaan US$ 180,8 miliar (setara Rp 2.820 triliun). Di ranking kedua diduduki Elon Musk dengan harta US$ 137,6 miliar (Rp 2.146 triliun).

Berikut beberapa orang terkaya di dunia versi Forbes:

1. Bernard Arnault (US$ 180,8 miliar) – ranking 1

2. Elon Musk (US$ 137,6 miliar) – rangking 2

3. Gautam Adani (US$ 123,6 miliar) – ranking 3

4. Jeff Bezos (US$ 106,3 miliar) – ranking 4

5. Warren Buffet (US$ 106 miliar) – ranking 5

6. Bill Gates (US$ 103,3 miliar) – ranking 6

7. Low Tuck Kwong (US$ 31,5 miliar) – ranking 41

8. Jack Ma (US$ 23,3 miliar) – ranking 64

9. Budi Hartono (US$ 22,4 miliar) – ranking 67

10. Michael Hartono (US$ 21,5 miliar) – ranking 72

Saksikan live streaming program-program BTV di sini

Sumber: Investor Daily