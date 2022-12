Inflasi Global Melandai karena Harga Energi, Efek ke RI?

Jakarta, Beritasatu.com - Tekanan inflasi dalam 2 bulan terakhir di berbagai negara mulai melandai karena harga komoditas energi dan pangan mulai menurun cukup signifikan. Inflasi global yang makin jinak diyakini berdampak positif terhadap kinerja ekonomi Indonesia.

"Harga komoditas global masih volataile, tetapi beberapa dalam tren menurun. Pelemahan demanddan perbaikan pasokan mulai mendorong moderasi beberapa komoditas energi dan pangan," kata Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF, Rahadian Zulfandi dalam diskusi secara virtual, Rabu (28/12/2022).

Ia menjelaskan hingga Desember, tren harga gas alam dan minyak bumi terpantau mulai menurun. Sementara kenaikan demand batu bara untuk pembangkit listrik masih relatif tinggi karena musim dingin sehingga perlu mengaktifkan pembangkit listrik tenaga uap di belahan dunia.

Sebagai gambaran, natural gas 5dma mengalami penurunan hingga US$ 6,02 per MBtu dari puncak tertingginya di tahun ini sebesar US$ 9,56 per MBtu. Harga batu bara turun menjadi US$ 401,5 metrik ton dari level tertingginya US$ 444,5 metrik ton.

Komoditas minyak jenis Brent turun menjadi US$ 80,2 per barel dari level tertingginya US$ 126 per barel. "Harga minyak turun seiring melemahnya pertumbuhan ekonomi global," ucapnya.

Sementara harga kedelai kembali naik, diakibatkan cuaca dan geopolitik. Bahkan harga minyak sawit (crude palm oil/CPO) pun ikut terkerek naik, sedangkan harga gandum dan jagung dalam tren menurun. Perinciannya CPO menjadi US$ 880,1 per ton, gandum menjadi US$ 761 per bushels, dan kedelai sebesar US$ 1.476,5 per bu dan jagung US$ 657,2 bushels.

Ia menjelaskan risiko global bergeser dari pandemi Covid-19 ke gejolak ekonomi termasuk lonjakan inflasi. Namun kenaikan inflasi direspons melalui pengetatan kebijakan moneter yang ketat oleh sejumlah bank sentral dunia.

"Karena inflasi yang tinggi direspons suku bunga acuan yang cepat, maka inflasi belum tentu bisa turun, tetapi ekonomi jadi melambat. Akhirnya banyak dikhawatirkan risiko stagflasi, itu saat ini menjadi concern banyak negara,"ucapnya.

Sumber: Investor Daily